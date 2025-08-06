Bayern Múnich tomará decisión con Luis Díaz: inminente anuncio oficial en Alemania

Bayern Múnich de Alemania se verá las caras este jueves, 7 de agosto, con Tottenham de Inglaterra por un partido amistoso. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena.

“¡Amistoso de alto nivel! El FC Bayern recibe este jueves al campeón de la Europa League, el Tottenham Hotspur, en el Telekom Cup ante su afición. Tras el buen debut en la pretemporada ante el Olympique de Lyon (2-1), el equipo de Vincent Kompany quiere seguir afinando detalles de cara al estreno oficial del 16 de agosto", escribió el club en su sitio web.

En este partido, Bayern Múnich y en sí el entrenador Vincent Kompany tomarán una decisión con el colombiano Luis Fernando Díaz, uno de los más grandes fichajes del mercado.

Esta inminente decisión, que se hará oficial en las próximas horas, tiene que ver con la suplencia o titularidad de Luis Díaz ante la escuadra inglesa. Contra Lyon, el colombiano fue suplente e ingresó después.

Hay quienes afirman que el exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto de Portugal arrancaría de titular para el próximo duelo del Bayern Múnich en pretemporada, pero habrá que esperar para conocer esto.

Lo único cierto para este encuentro es que la estrella de la Selección Colombia de Mayores verá minutos en el choque. En el mismo se esperan emociones de principio a fin.

Luis Díaz en el banquillo del Bayern Múnich. | Foto: AFP

“Antes del duelo, una cosa está clara: ambos equipos se conocen bien. No solo porque en las filas del Tottenham figuran caras conocidas como João Palhinha, cedido recientemente desde el norte de Londres, o el ex del FC Bayern Mathys Tel, sino también porque sus últimos enfrentamientos no quedan tan lejos”, indicó la institución.

“En la pasada pretemporada, se midieron en dos ocasiones: victoria del Bayern en Seúl (2-1) y también en Londres (3-2). Ahora llega el tercer asalto. La gran novedad está en el banquillo de los Spurs. Tras una decepcionante 17ª posición en la Premier League 2024/25 —pese a conquistar la Europa League y poner fin a una sequía de 17 años sin títulos—, el club apostó por un nuevo rumbo con Thomas Frank al mando. El técnico danés ha dejado buenas sensaciones en esta pretemporada: en seis amistosos, los Spurs lograron dos victorias y cuatro empates", añadió.

🚨🆚 Today, it's Bayern vs Tottenham in a friendly match !



What's your prediction ? 🤔 pic.twitter.com/6W65PILu4I — Bayern Focus (@FCBayernFocus) August 6, 2025