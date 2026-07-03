Estudio detectó señales inéditas que elevan la preocupación por un megaterremoto: “Debemos estar preparados”

El sur de California ha entrado en una fase de vigilancia crítica. Un reciente análisis científico, encabezado por la Dra. Liliane Burkhard, de la División de Investigación Espacial y Ciencias Planetarias (WP) del Instituto de Física de la Universidad de Berna, reveló que las fuerzas tectónicas bajo el suelo están alcanzando niveles de presión que no se habían registrado en los últimos 10 siglos.

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Aunque la región convive habitualmente con pequeños temblores, la acumulación de energía en las principales fallas sugiere que las condiciones para un sismo de gran magnitud ya están dadas.

El Paso de Cajón: la “llave” del desastre

El centro de la investigación es el Paso de Cajón, una zona donde convergen las dos fallas más peligrosas del estado. Este punto es clave no solo por sus características geológicas, sino también porque alberga infraestructura estratégica, como autopistas y líneas de transmisión eléctrica que abastecen a Los Ángeles. Según el estudio, este lugar “representa un sitio crítico para posibles rupturas continuas en el sur de California”.

La investigación comparó siglos de terremotos para entender el comportamiento de las fallas. Foto: Liliane Burkhard

Los científicos utilizan el término “puerta sísmica” para describir este cruce. En términos sencillos, funciona como un punto de conexión que, en ocasiones, detiene la propagación de un terremoto a lo largo de una sola falla, pero que, bajo determinadas condiciones, puede permitir que el sismo se extienda a ambas fallas de manera simultánea, lo que daría lugar a un terremoto mucho más potente y destructivo.

Tensiones en máximos históricos

Lo más preocupante del hallazgo es la cantidad de presión acumulada, conocida técnicamente como estrés de Coulomb, una medida que indica qué tan cerca está una falla de fracturarse.

El modelo muestra que “los niveles actuales de estrés modelado superan los máximos históricos en múltiples segmentos, particularmente en el segmento SJB (∼3,6 MPa), lo que sugiere que el sistema está críticamente estresado”.

Para dimensionar este escenario, el estudio señala que, en la falla de San Andrés, específicamente en el segmento Mojave Sur, las presiones actuales son las más altas registradas en los últimos 10 siglos. Los investigadores afirman que, en la actualidad, estas fuerzas “son inusualmente altas y se encuentran casi en los niveles más elevados que han tenido durante el registro paleosísmico de 1.000 años examinado”.

El peligro de la sincronización

El estudio revela que el “portal” del Paso de Cajón tiende a abrirse cuando la presión en ambas fallas alcanza niveles similares. El riesgo actual radica en que los niveles de estrés de los distintos sistemas de fallas se están alineando.

El informe científico destaca que “cuando la disparidad de estrés entre los segmentos (...) se reduce, las fallas parecen romperse conjuntamente, lo que sugiere que los niveles de estrés pueden controlar cómo el Paso de Cajón actúa como una puerta sísmica”. Si esta “puerta” se abre, un sismo iniciado en una falla podría propagarse a la otra y afectar zonas densamente pobladas como San Bernardino, Riverside y el Valle de Coachella.

Un llamado urgente a la preparación

Aunque la ciencia no puede predecir el día exacto de un terremoto, los datos físicos indican que el silencio sísmico de los últimos 150 años está por terminar. El estudio es claro en su diagnóstico final: dado el tiempo transcurrido desde las últimas grandes rupturas, “la probabilidad de un terremoto en el futuro cercano es alta”.

“El estudio no predice cuándo ocurrirá un terremoto. Lo que sí podemos afirmar es que el sistema está sometido a una tensión crítica y que los modelos basados ​​en la física, como el nuestro, ofrecen una visión más clara de la variedad de escenarios para los que debemos estar preparados. Esta información es importante para la evaluación de riesgos, la planificación de infraestructuras y la preparación ante emergencias”, comentó Burkhard.

Los científicos insisten en que el objetivo es mejorar la preparación, no generar alarma. Foto: Getty Images

Esta información no busca generar pánico, sino aportar evidencia para que las autoridades fortalezcan la planificación de la infraestructura y los planes de emergencia frente a un escenario para el que, según el estudio, las condiciones geológicas se están configurando.