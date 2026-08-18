Ministerio TIC hace importante petición tras el terremoto: da detalle clave de lo que tiene que hacer con su celular

En medio de los diversos temblores que se han registrado en diferentes partes del mundo, la tecnología puede desempeñar un papel importante para ayudar a las personas a protegerse durante y después de un sismo.

El triángulo de la vida no es la mejor opción: esto debe hacer si durante un terremoto está en un edificio alto

Uno de los recursos más útiles son las alertas sísmicas, que se activan cuando los sensores detectan las primeras ondas de un movimiento y determinan si podría representar un riesgo para determinadas zonas.

Cabe aclarar que estas alertas no pueden predecir cuándo ocurrirá un terremoto. Sin embargo, sí pueden enviar una notificación con algunos segundos de anticipación, lo que brinda un margen de tiempo que puede resultar valioso para tomar medidas de protección.

Dependiendo de la distancia entre el lugar donde se origina el sismo y la persona que recibe el aviso, este puede llegar antes de que se perciba la parte más fuerte del movimiento.

Pero las herramientas tecnológicas no se limitan a las alertas. En medio de la contingencia que atraviesa el país, el Ministerio TIC también hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar algunas medidas que pueden ser útiles en este tipo de situaciones.

Los celulares pueden convertirse en una herramienta útil para advertir sobre un movimiento que ya está ocurriendo. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Una de ellas está relacionada con la configuración de los contactos de emergencia en los teléfonos celulares. En el caso del iPhone, es posible registrar personas que recibirán una notificación cuando se realice una llamada a un número de emergencia. Además, podrán conocer la ubicación del dispositivo y recibir actualizaciones sobre cualquier cambio en ella.

Para agregar o eliminar, se debe abrir la aplicación Salud y tocar la foto de perfil. Después, hay que ingresar a Ficha médica y desplazarse hasta la sección Contactos de emergencia. Al seleccionar Editar, se podrá administrar la lista.

Para añadir una persona, basta con elegir la opción correspondiente y seleccionar el contacto que se desea registrar. Es importante tener en cuenta que los servicios de emergencia no pueden configurarse como contactos SOS.

Finalmente, hay que guardar los cambios para que la configuración quede activa.

En los dispositivos Android, esta función se encuentra en Configuración, dentro de la sección Seguridad y emergencia, donde se pueden gestionar los contactos y otros recursos destinados a situaciones de riesgo.

Otra recomendación es acordar previamente con familiares un punto de encuentro y un contacto común para casos en los que las personas queden separadas durante una emergencia. De esta manera, todos podrán tener claro a dónde acudir y cómo comunicarse.

Las nuevas herramientas tecnológicas juegan un papel importante. Foto: Getty Images

Asimismo, al solicitar ayuda es fundamental proporcionar información concreta, como la ubicación, lo ocurrido y si hay heridos. Esto facilita que los organismos de emergencia puedan identificar con mayor rapidez qué tipo de asistencia se necesita.

Por último, es recomendable contar con una batería portátil para mantener cargado el móvil. Tener el dispositivo disponible puede ser fundamental para comunicarse con familiares, consultar información oficial o solicitar ayuda.