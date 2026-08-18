Esta es la verdad de la NASA sobre la alarmante predicción de un supuesto “apagón” de la gravedad en la Tierra

El pasado 12 de agosto, mientras el eclipse solar total atravesaba una franja que iba desde Groenlandia e Islandia hasta España, otra parte de internet estaba convencida de algo bastante más dramático. Ese mismo día el planeta se iba a quedar sin gravedad. Durante siete segundos, según aseguraba el rumor, la Tierra perdería su fuerza gravitatoria y personas, animales y objetos comenzarían a elevarse del suelo. La NASA, además, conocería de antemano lo que iba a ocurrir y llevaría años preparándose en secreto, sin informar a la población.

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La historia sería apenas otro disparate de internet si no fuera porque, en el actual ecosistema de desinformación de las redes sociales, consiguió algo bastante más difícil que desafiar las leyes de la física: hacerse lo suficientemente popular como para que la NASA tuviera que salir a desmentirla.

El origen del bulo: el “Proyecto Anchor”

El registro más antiguo del rumor localizado por Snopes data de finales de 2025. Se trata de una publicación de Instagram del 31 de diciembre de ese año que aseguraba que un documento secreto de la NASA bautizado como “Proyecto Anchor” se había filtrado en noviembre de 2024. Sin embargo, las búsquedas realizadas por el sitio de verificación no encontraron referencias creíbles al supuesto proyecto en 2024 ni durante 2025 anteriores a aquella publicación.

Un bulo viral aseguró que la Tierra perdería la gravedad durante siete segundos el día del eclipse. Foto: DW

El rumor circuló después por distintas redes sociales con una idea central: la NASA conocía de antemano la supuesta anomalía y llevaba años preparándose en secreto mientras mantenía al público al margen. Uno de los vídeos que la promovían acumuló casi 62.000 “me gusta” y 268.000 comparticiones solo en Instagram, según IFLScience.

Y, como ocurre con los mejores bulos, no faltaban los detalles. Según recogía el mensaje viral analizado por Snopes, el supuesto Proyecto Anchor tendría un presupuesto de 89.000 millones de dólares, habría búnkeres subterráneos para proteger al “personal esencial” y el número de víctimas oscilaría entre 40 y 60 millones.

Según el mensaje analizado, el fenómeno se atribuía además a la intersección de dos ondas gravitacionales procedentes de agujeros negros, supuestamente predicha en 2019 con un 94,7 % de probabilidad.

Un bulo viral aseguraba que la Tierra perdería la gravedad siete segundos. Foto: AFP

Por qué las ondas gravitacionales no explican el supuesto fenómeno

El problema, como explica IFLScience, es que la explicación con la que el rumor intentaba revestirse de base científica tampoco se sostiene. Las ondas gravitacionales son perturbaciones extremadamente débiles y detectarlas resulta extraordinariamente difícil.

Tampoco encaja la idea de que el fenómeno hubiera sido predicho años antes: las señales observadas corresponden a los últimos instantes de esas colisiones, no a fenómenos que puedan anticiparse de esa manera.

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La gravedad no tiene interruptor

La propia NASA volvió a salir al paso del rumor. Karen Fox, responsable sénior de comunicación científica de la agencia, declaró a Newsweek que este bulo “vuelve a surgir cada año”.

La explicación de la agencia es sencilla: la gravedad terrestre depende de la masa del planeta. Para que desapareciera, la Tierra tendría que perder la masa que la compone –desde el núcleo y el manto hasta los océanos y la atmósfera–.

El eclipse tampoco podía provocar la supuesta pérdida de gravedad. La NASA explicó a Newsweek que un eclipse solar total no tiene ningún efecto inusual sobre la gravedad terrestre. El Sol y la Luna sí ejercen una atracción gravitatoria sobre la Tierra, que influye en las fuerzas de marea, pero eso no altera la gravedad total del planeta. Además, se trata de una interacción bien conocida cuyos efectos pueden predecirse con décadas de antelación.

Las ondas gravitacionales son perturbaciones extremadamente débiles y detectarlas resulta extraordinariamente difícil. Foto: AP Photo/Emilio Morenatti

La fiebre en Google y las redes sociales

Aun así, la fiebre por el tema fue real. News Nation señaló el 13 de agosto que las búsquedas de la palabra “gravedad” en Google habían aumentado un 80 % esa semana respecto a la anterior.

Pero la catástrofe pronosticada por el bulo nunca llegó. Como había explicado la NASA, la gravedad terrestre no es algo que pueda apagarse durante unos segundos: está ligada a la masa del planeta.

Al final, el 12 de agosto tuvo espectáculo astronómico de sobra sin necesidad de una catástrofe gravitatoria. Hubo un eclipse solar total, las Perseidas alcanzaron su máximo entre esa noche y la madrugada siguiente y la gravedad siguió sosteniéndonos sin pedir permiso.

*Con información de DW.