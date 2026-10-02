Enorme agujero apareció donde debía haber hielo en la Antártida: fenómeno tendría el tamaño de casi todo Portugal

Un fenómeno poco habitual alteró el hielo marino de la bahía de Breid, en la Antártida Oriental, durante agosto de 2024. Las imágenes satelitales mostraron una enorme zona de agua abierta en un lugar que normalmente permanece cubierto de hielo durante esa época.

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La superficie llegó a 89.121 kilómetros cuadrados, una extensión ligeramente inferior a la de Portugal. El fenómeno es conocido como polinia, nombre que reciben las áreas de agua que quedan rodeadas por hielo marino.

Seis episodios de aire cálido llegaron hasta la Antártida

Un estudio publicado en Geophysical Research Letters reconstruyó las condiciones que coincidieron con la aparición de esta enorme zona sin hielo.

El equipo, liderado por el geocientífico Jeebanjyoti Swain, identificó seis intensos ríos atmosféricos entre julio y agosto de 2024. Se trata de grandes corredores de humedad que transportan aire cálido y húmedo hacia otras regiones.

Los investigadores explicaron que estos episodios llevaron una cantidad extraordinaria de humedad hacia la Antártida y estuvieron acompañados por vientos persistentes que desplazaron el hielo.

Las imágenes muestran la ubicación de la polinia y los cambios diarios en la concentración del hielo marino. Foto: Swain et al., Geophysical Research Letters, 2026

“Una serie de intensos ríos atmosféricos, comúnmente conocidos como ‘ríos en el cielo’, transportaron grandes cantidades de humedad desde latitudes más bajas hacia la región antártica”, escribieron los autores del estudio. Pero la atmósfera no fue el único factor involucrado.

El océano también aportó calor

Los fuertes vientos produjeron un movimiento del agua que permitió que agua más cálida ubicada debajo de la superficie llegara hacia arriba. Este proceso, conocido como succión de Ekman, contribuyó a elevar la temperatura de las capas superiores del océano.

Los científicos señalaron que esa combinación fue especialmente importante porque el agua que ascendió era más cálida y turbulenta que la que normalmente se encuentra en la superficie durante el invierno.

Los fuertes vientos hicieron subir agua cálida del océano y frenaron la formación de hielo Foto: Getty Images

“Al mismo tiempo, los fuertes vientos indujeron la succión de Ekman, llevando agua subsuperficial más cálida hacia la superficie y contribuyendo al calentamiento de la capa superior del océano”, explicaron los investigadores.

A esto se sumaron las olas de calor marinas, que dificultaron todavía más la formación de nuevo hielo.

El fenómeno podría repetirse

El equipo considera que las condiciones que favorecieron la polinia podrían presentarse con mayor frecuencia en el futuro.

“Las condiciones de bajo hielo marino y la formación de polinias podrían volverse frecuentes en regiones donde históricamente el hielo marino se ha mantenido estable”, advirtieron los autores.

Aunque el hielo marino flota y su desaparición no eleva directamente el nivel del mar, cumple una función de protección alrededor de plataformas de hielo y glaciares. Por eso, una reducción prolongada de esta cobertura deja una mayor superficie de la Antártida expuesta al agua del océano.