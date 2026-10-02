Starlink prepara un nuevo servicio de internet satelital que podría beneficiar a sus usuarios

El internet satelital se presenta como una opción de conectividad para lugares donde las redes convencionales tienen una cobertura limitada o no están disponibles. Gracias a esta tecnología, las personas que viven o desarrollan actividades en zonas apartadas pueden contar con acceso a internet para trabajar, estudiar y realizar distintas tareas cotidianas.

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Ahora, Starlink, la división de comunicaciones por satélite de SpaceX, prepara un nuevo servicio con el que busca llevar su conexión a internet a más personas y, al mismo tiempo, involucrar a los vecinos de una misma comunidad a cambio de una remuneración.

De acuerdo con información compartida por Europa Press, la compañía tecnológica prepara el lanzamiento de Starlink Community, un servicio diseñado para ofrecer conexión a internet satelital a una comunidad a través de un particular o una empresa. El modelo contempla que los usuarios paguen por pases con diferentes periodos de duración, que pueden ser de una hora, un día, una semana o un mes.

Conexión al internet satelital. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una de las principales características de este servicio de internet compartido es que la persona o empresa que instala el kit de Starlink, ya sea en un comercio local o en una comunidad de vecinos, puede recibir ingresos por cada conexión realizada por otros usuarios.

SpaceX anunció este servicio el año pasado y ahora habilitó un formulario para que las personas interesadas en participar en el programa beta puedan postularse como anfitriones. En el formulario, la compañía solicita información sobre sus planes, como el lugar donde instalarían el kit, la cantidad de vecinos que utilizarían el servicio, el tipo de pase que consideran que tendría mayor demanda e incluso el precio que estarían dispuestos a pagar.

Starlink se diferencia de los servicios satelitales tradicionales por utilizar una extensa red de satélites ubicados en órbita baja. Foto: Getty Images

Mientras que para algunos hogares o negocios ubicados en áreas rurales el servicio satelital puede representar una mejora significativa, en entornos urbanos con acceso a fibra óptica o redes de alta velocidad, otras alternativas podrían ofrecer una relación más favorable entre precio y rendimiento.