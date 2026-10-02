La nueva estafa por correo que amenaza sus cuentas bancarias: una invitación podría ser la trampa

Los últimos meses del año suelen traer grandes actividades para disfrutar y celebrar. Sin embargo, el avance de la tecnología también ha facilitado la aparición de estafas cada vez más sofisticadas, con las que los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y financiera para apropiarse de las cuentas de sus víctimas.

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Detrás de estas estrategias se encuentra la inteligencia artificial (IA), utilizada por ciberdelincuentes para crear invitaciones falsas y enviarlas por correo electrónico con el objetivo de engañar a las víctimas. La alerta fue difundida por Telemundo, donde Gary Salman, director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Black Talon Security, advirtió sobre los riesgos de interactuar con este tipo de mensajes.

Los estafadores logran que estas invitaciones parezcan legítimas. Sin embargo, el peligro surge cuando las personas hacen clic en el botón de confirmación para asegurar su cupo o asistencia, ya que, según el experto, esta acción podría permitir el acceso al equipo e incluso provocar la descarga de una aplicación que permita al atacante conectarse de forma remota desde miles de kilómetros de distancia.

Estos mensajes suelen contener información que inquieta a los usuarios para captar su atención. Foto: Getty Images

“Los ataques de descarga oculta se refieren específicamente a programas maliciosos que se instalan en los dispositivos sin el consentimiento del usuario. Esto incluye descargas involuntarias de archivos o software en un dispositivo informático”, explican expertos de la empresa Kaspersky.

Un simple clic en una invitación falsa podría exponer contraseñas, datos bancarios y otra información almacenada en el equipo o dispositivo. Estas estafas también pueden facilitar el robo de identidad, transferencias de dinero, acceso a cuentas de tarjetas de crédito y compras no autorizadas, todo en cuestión de minutos.

Un simple clic en una invitación falsa podría exponer contraseñas, datos bancarios y otra información almacenada en el equipo o dispositivo. Foto: Getty Images

Además, según los expertos, una de las principales amenazas es que los ciberdelincuentes esconden malware en plataformas, aplicaciones y sitios web que aparentan ser confiables. Esta estrategia facilita que los usuarios ingresen o descarguen contenido malicioso sin sospechar que sus dispositivos podrían estar en riesgo.

Frente a este tipo de amenazas, los especialistas recomiendan verificar cuidadosamente el origen de cualquier archivo antes de dar clic o descargarlo, pues los ciberdelincuentes pueden diseñarlos para que parezcan documentos o programas confiables.