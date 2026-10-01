Instagram quiere cambiar la forma de crear contenido: nueva IA analiza su cuenta y propone qué publicar

Meta lanzó Instagram Edits como una aplicación independiente dirigida a quienes crean contenido desde el celular y buscan herramientas para grabar, editar y preparar videos antes de publicarlos en redes sociales.

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A diferencia del editor integrado en Instagram, Edits funciona como una plataforma separada que reúne distintas funciones para trabajar los contenidos audiovisuales. Ahora, la aplicación incorporó un asistente de edición basado en inteligencia artificial (IA) que ofrece recomendaciones personalizadas para ayudar a los creadores a mejorar sus videos y conectar con su audiencia.

La herramienta analiza la cuenta del usuario y tiene en cuenta información como el número de seguidores, las visualizaciones, la retención de los videos, los ‘me gusta’, las veces que se comparten las publicaciones y los comentarios que reciben. Estos datos se combinan con las tendencias de Instagram y los intereses de la audiencia para identificar patrones de rendimiento a lo largo del tiempo.

Según explicaron, este análisis permite ofrecer a los creadores una visión más amplia sobre el comportamiento de sus contenidos, información que puede ser difícil de obtener únicamente a partir de las métricas disponibles en la plataforma.

Joven usando Instagram desde la tablet. Foto: AFP

A partir de estos datos y de la identidad de cada creador, el asistente puede generar propuestas de contenido adaptadas a su estilo y a los intereses de sus seguidores. Entre sus recomendaciones están conceptos para nuevos videos, ganchos, subtítulos y guiones, además de posibles cambios para probar distintas versiones de una misma publicación.

La herramienta funciona como un chatbot dentro de Edits, por lo que los creadores pueden consultarle qué contenidos han tenido mejor respuesta, por qué pudo funcionar determinado video, qué tendencias podrían aprovechar y qué tipo de publicaciones podrían realizar después.

Instagram señala que, a diferencia de las herramientas de IA que ofrecen sugerencias generales, este asistente busca actuar como un “socio creativo” que conoce el contenido del usuario y a su audiencia. La herramienta fue desarrollada con la participación de un consejo de creadores, quienes probaron las primeras versiones y aportaron recomendaciones para mejorar la experiencia.

Logo de Instagram desde el celular. Foto: 123RF

Aunque el asistente puede sugerir ajustes basados en la respuesta de la audiencia, las decisiones sobre el contenido siguen estando en manos del creador.

La función es gratuita, aunque cuenta con un límite diario de sugerencias. Por ahora, está disponible inicialmente en Estados Unidos, mientras que algunas funciones adicionales podrán desbloquearse mediante una suscripción a Meta One.