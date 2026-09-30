Descubren un nuevo virus en China que podría explicar una misteriosa enfermedad transmitida por garrapatas

Investigadores vinculados al Laboratorio Estatal Clave de Patógenos y Bioseguridad, en Beijing, China, identificaron un virus hasta ahora desconocido que podría explicar algunos casos de fiebre y malestar asociados con picaduras de garrapatas.

Durante 40 años, los científicos creyeron saber qué era este fósil: se llevaron una sorpresa

El hallazgo surgió de pacientes que daban negativo en otras pruebas

El virus fue denominado ALTNV y fue encontrado mientras los científicos estudiaban a personas con síntomas compatibles con una enfermedad conocida como síndrome de fiebre grave con trombocitopenia (SFTS).

La investigación se originó en un problema que llamó la atención de los especialistas: alrededor del 30 % de los pacientes que presentaban señales compatibles con una infección por el virus Dabie bandavirus (DBV), responsable del SFTS, obtenían un resultado negativo para ese agente.

Científicos encontraron ALTNV al investigar casos que no coincidían con el diagnóstico esperado Foto: Getty Images

Al analizar muestras de pacientes atendidos tras sufrir picaduras de garrapatas, los investigadores encontraron evidencia de ALTNV. El estudio incluyó a 3.163 personas y el virus apareció en el 10,4 % de ellas. Entre quienes habían dado negativo para DBV, la proporción llegó al 15,1 %.

Fatiga y problemas digestivos, entre los principales síntomas

Los pacientes que tenían únicamente ALTNV presentaron principalmente síntomas parecidos a los de una gripe. La fatiga apareció en el 84 % de los casos y los problemas gastrointestinales en el 80 %.

Fatiga y problemas digestivos fueron los síntomas más frecuentes entre los pacientes infectados. Foto: Getty Images

También se registró un descenso de las plaquetas en el 38 % de los pacientes. Las plaquetas son células de la sangre que ayudan a controlar los sangrados. Otro 36 % presentó niveles elevados de ciertas sustancias relacionadas con el funcionamiento de los tejidos, entre ellos el hígado.

Según los investigadores, todos los pacientes que tenían solamente ALTNV se recuperaron.

La combinación con otro virus fue más complicada

El panorama fue diferente cuando ALTNV apareció junto con DBV. Los investigadores identificaron 38 pacientes con ambas infecciones.

En ese grupo, los problemas respiratorios fueron más frecuentes que entre quienes tenían solamente DBV, al igual que las alteraciones en los riñones. Siete de los 38 pacientes coinfectados fallecieron.

El virus también fue encontrado en garrapatas. Los investigadores analizaron 47.428 ejemplares de 15 provincias chinas y detectaron ALTNV en el 1,3 %. La mayor proporción apareció en la garrapata asiática de cuernos largos (Haemaphysalis longicornis) y experimentos de laboratorio mostraron que podía transmitir el virus a ratones.

Los autores del estudio señalaron: “La coexistencia de los virus ALTNV y DBV en las mismas zonas, junto con su vector común (la garrapata), subraya la necesidad de mejorar el diagnóstico diferencial entre las infecciones causadas por estos virus en las regiones donde el SFTS es endémico”.