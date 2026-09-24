Así es el nuevo peligro que ataca celulares y computadores: utiliza IA y especialistas piden tener cuidado con apps bancarias

Una reciente investigación reveló la aparición de RatHat, un troyano dirigido al sistema operativo Android que destaca por integrar asistencia de inteligencia artificial en tiempo real.
A diferencia de los programas maliciosos tradicionales que siguen instrucciones fijas, este sistema analiza la pantalla del equipo infectado para decidir de forma dinámica dónde hacer clic o desplazarse. Dicha flexibilidad dificulta su detección mediante herramientas de seguridad convencionales basadas en patrones predeterminados.
El mecanismo de infección y la toma del equipo
El acceso inicial se produce mediante mensajes de texto engañosos o anuncios fraudulentos que dirigen a sitios web falsos. Allí se motiva a las personas a descargar un archivo de instalación (APK) camuflado como un navegador o una plataforma de transmisión de contenido.
Posteriormente, la amenaza manipula al usuario para que active el servicio de accesibilidad del dispositivo, bajo pretextos como supuestas fallas de red o incentivos económicos. Con este permiso —diseñado originalmente para facilitar el manejo del teléfono a personas con discapacidad— el programa activa de forma oculta la función de depuración inalámbrica.
Esta herramienta, creada para la comunicación directa entre computadoras y celulares, es reutilizada por el troyano para tomar el control sin autorización y establecer un enlace permanente con los atacantes.
Extracción de claves y datos financieros
Para apoderarse de la información bancaria, el troyano despliega pantallas falsas que se superponen a las aplicaciones financieras legítimas, capturando contraseñas y códigos de verificación.
Asimismo, registra las coordenadas exactas de los toques en la pantalla y las contrasta con diseños de teclado para reconstruir claves PIN y patrones de desbloqueo sin requerir capturas de imagen. Adicionalmente, el código malicioso intercepta mensajes de texto y puede reinstalarse automáticamente en segundo plano si la aplicación visible es eliminada.
Recomendaciones esenciales de prevención
Ante este panorama, especialistas en seguridad aconsejan mantener pautas rigurosas de protección:
- Descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales como Google Play.
- Desconfiar de cualquier programa que solicite permisos de accesibilidad sin una función clara que lo justifique.
- Evitar la activación de herramientas de desarrollo o depuración inalámbrica en el menú del sistema.
- Si el equipo resulta infectado, realizar un restablecimiento de fábrica, ya que la amenaza logra mantenerse oculta tras un borrado convencional de la aplicación