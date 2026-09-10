Hipopótamos ponen en riesgo a 23 estudiantes que cruzan el río Nare: toda una odisea para llegar a clases

Los hipopótamos se han vuelto uno de los grandes problemas ambientales de Colombia, aunque estos animales no son culpables de haber llegado al país. Fueron introducidos por Pablo Escobar, con la intención de que hicieran parte de las especies exóticas que el capo mantenía en su propiedad.

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Después de tantos años, quien los trajo al país ya no está, pero sus animales sí. Con el paso del tiempo comenzaron a reproducirse y terminaron expandiéndose por diferentes zonas del Magdalena Medio, llegando incluso a ríos en los que nunca debieron habitar. Este es el caso del río Nare, donde su presencia ahora representa un riesgo para varios estudiantes que transitan diariamente por la zona.

La situación llevó a Juber Martínez Giraldo y Norman Ferney Vélez Daza a interponer una tutela en representación de los menores que utilizan el río para desplazarse hasta sus colegios. La acción judicial terminó con un fallo de un juez de Puerto Berrío que ordenó a las autoridades tomar medidas para proteger a los estudiantes.

De acuerdo con el fallo, 23 niños y adolescentes de la Institución Educativa Rural Jorge Enrique Villegas y del Centro Educativo Rural El Gatico utilizan este corredor fluvial para llegar a sus clases, por lo que, debido a la cercanía con los hipopótamos, se han registrado varios encuentros.

La preocupación aumentó debido a que los animales se acercan a las embarcaciones utilizadas para transportar a los menores. Incluso, el pasado 24 de julio, unos pescadores reportaron haber sido perseguidos por un ejemplar adulto y terminaron perdiendo una embarcación, aunque no hubo personas heridas.

Hipopótamos en Colombia Foto: Ministerio de Ambiente

Un informe técnico de Corantioquia confirmó los avistamientos y señaló que los animales pueden desplazarse entre 5 y 29,3 kilómetros por el cauce, lo que dificulta establecer un sitio permanente para su ubicación. Además, los múltiples avistamientos y el rescate de crías evidencian que existe un núcleo poblacional activo y reproductivo en el sector.

Por esta razón, el juez ordenó a Corantioquia, autoridad ambiental competente en la zona, realizar en un plazo de un mes una valoración técnica de los hipopótamos conocidos como el ‘Grupo Nare’ y determinar qué medida de manejo deberá aplicarse. Entre las posibilidades están la erradicación, contención, traslado, esterilización o caza de control.

La decisión sobre cuál alternativa implementar quedará en manos de la autoridad ambiental. Una vez definida, Corantioquia tendrá otro mes para ejecutarla.

Por otro lado, la Gobernación de Antioquia, la administración local y la empresa encargada del transporte fluvial tendrán 48 horas para instalar señalización preventiva, implementar un sistema de alerta temprana y revisar las condiciones de seguridad de las rutas utilizadas por los estudiantes.

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Además, el juez ordenó garantizar que los menores puedan continuar asistiendo presencialmente a sus clases, después de que se hubiera considerado la posibilidad de trasladarlos temporalmente a la modalidad virtual debido al riesgo.

Mientras tanto, la presencia de los hipopótamos continúa generando preocupación en el Magdalena Medio. Aunque hasta ahora no se han confirmado ataques directos en esta zona, las autoridades ambientales reconocen que existe un riesgo latente para quienes deben compartir diariamente el río con estos animales.