La presencia de hipopótamos en Barrancabermeja sigue generando preocupación entre las autoridades y habitantes de la zona rural.

En las últimas horas, campesinos del corregimiento El Centro reportaron el avistamiento de uno de estos animales en una ciénaga del sector.

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Presencia de hipopotamos en zona rural

El ejemplar fue visto cerca de cuerpos de agua frecuentados por comunidades rurales, lo que encendió las alertas por el posible riesgo para las personas y el impacto ambiental en la región.

Tras conocerse el reporte, la Alcaldía de Barrancabermeja y autoridades ambientales confirmaron que ya tendrían identificados al menos tres hipopótamos adultos desplazándose entre zonas de El Centro y Ciénaga del Opón.

Con este nuevo avistamiento, la cifra podría aumentar a cuatro ejemplares en el distrito.

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados Cárdenas, explicó que existe preocupación por el comportamiento de estos animales.

Estos animales pueden reaccionar de manera agresiva cuando sienten amenaza o presencia humana cerca.

Según indicó el funcionario, recientemente fue grabado un hipopótamo en la vereda Cuatro Bocas mostrando señales de advertencia.

La apertura de mandíbula observada en el animal sería interpretada técnicamente como una conducta previa a un posible ataque.

El hecho evidencia el avance de estos mamíferos fuera del núcleo original donde fueron introducidos hace varias décadas en Colombia.

Reportan la presencia de un hipopótamo en el corregimiento El Centro de Barrancabermeja. El paquidermo fue avistado por campesinos en una ciénaga. Autoridades ambientales señalan que ya serían cuatro los animales de esa especie en la zona #MañanasBlu pic.twitter.com/cWTqHJUup1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 14, 2026

El origen de los hipopótamos invasores en Colombia

Los hipopótamos que hoy habitan distintas áreas del Magdalena Medio descienden de los ejemplares traídos ilegalmente desde África por Pablo Escobar.

Con el paso de los años, los animales escaparon y comenzaron a reproducirse de manera descontrolada en la cuenca del río Magdalena.

El Ministerio de Ambiente ha advertido que la población de hipopótamos en Colombia continúa creciendo y actualmente supera los 160 individuos distribuidos en amplias zonas del Magdalena Medio y complejos cenagosos asociados al río Magdalena.

Expertos ambientales han señalado que la presencia de estos animales representa riesgos tanto para las comunidades como para los ecosistemas.

Aunque muchas veces son percibidos como tranquilos, los hipopótamos son animales territoriales y pueden reaccionar agresivamente cuando sienten amenaza, especialmente cerca del agua.

Además, su expansión afecta especies nativas y altera las dinámicas ecológicas de humedales y ciénagas.

En Barrancabermeja, la preocupación es mayor debido a la importancia ambiental de los cuerpos de agua del distrito.

Ecosistemas como la Ciénaga San Silvestre albergan especies sensibles y cumplen funciones clave para el abastecimiento hídrico de la región.

El Gobierno nacional mantiene en marcha diferentes estrategias para controlar la expansión de la especie, entre ellas programas de esterilización, traslado internacional y medidas de manejo poblacional.

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Recientemente, el Ministerio de Ambiente confirmó avances en un plan para trasladar decenas de hipopótamos a un santuario en India, mientras continúa el debate científico y social sobre otras medidas de control.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar acercamientos, no intentar grabarlos de cerca y reportar inmediatamente cualquier avistamiento a los organismos ambientales.