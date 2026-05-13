El Aeropuerto Internacional Palonegro activa el sistema biométrico Biomig para agilizar el control migratorio

El Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga puso en funcionamiento el sistema Biomig, una tecnología de identificación biométrica de Migración Colombia.

Con esto se busca reducir los tiempos de control migratorio y modernizar la experiencia de los pasajeros en vuelos internacionales.

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La tecnología de Migración Colombia ya opera en el terminal aéreo de Bucaramanga

La entrada en funcionamiento del sistema se oficializó el 11 de mayo de 2026, en el marco de una estrategia de modernización tecnológica que busca mejorar la experiencia de los viajeros nacionales e internacionales, así como reforzar los estándares de seguridad en los puntos de ingreso y salida del país.

Biomig permite realizar la verificación de identidad mediante tecnologías biométricas como el reconocimiento de iris, huella dactilar y rasgos faciales.

De acuerdo con información oficial, el sistema posibilita que los pasajeros completen su proceso migratorio en tiempos cercanos a los 30 segundos, reduciendo significativamente los tiempos de espera frente a los procedimientos tradicionales.

La implementación en Palonegro fue posible gracias a una inversión superior a los 1.000 millones de pesos realizada por la Gobernación de Santander, en articulación con Migración Colombia.

Según las autoridades, la dotación incluye equipos especializados y lectores de iris instalados en las áreas de ingreso y salida internacional del aeropuerto.

Este avance forma parte de una expansión nacional del sistema Biomig, que ya opera en múltiples aeropuertos del país y busca optimizar la atención de los flujos migratorios mediante herramientas automatizadas.

En el caso de Palonegro, la medida responde al crecimiento sostenido del tráfico internacional y a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del terminal aéreo.

Durante la presentación del sistema, las autoridades departamentales destacaron que la tecnología contribuye no solo a la eficiencia en los procesos, sino también a la seguridad y trazabilidad de los viajeros.

Permite una verificación más precisa de la identidad de los usuarios en tiempo real.

La puesta en marcha de Biomig en Palonegro también implica una mejora en la interoperabilidad entre las bases de datos migratorias y los sistemas de control aeroportuario.

Esto permite a las autoridades contar con información más precisa y en tiempo real sobre el flujo de pasajeros, fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y prevención en los procesos de entrada y salida del país.

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Asimismo, la adopción de este tipo de tecnologías responde a una tendencia global en la modernización de los aeropuertos, donde la automatización de trámites migratorios se ha convertido en un estándar para optimizar la eficiencia operativa.

En este contexto, Bucaramanga se suma a las ciudades colombianas que avanzan hacia infraestructuras más digitalizadas y seguras en materia de movilidad internacional.