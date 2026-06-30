Clan del Golfo anuncia suspensión del cobro de extorsiones tras mensaje al presidente electo Abelardo De La Espriella

En un comunicado emitido este martes 30 de junio, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo, anunció que va a cesar el cobro de los denominados “impuestos de guerra”, que son las extorsiones en varias regiones de Colombia como Antioquia, Córdoba y Sucre.

Esta comunicación fue atribuida al Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, el cual expresó que estas acciones hacen parte de “un acto de voluntad hacia el pueblo colombiano” y “un mensaje de buena voluntad al presidente electo, Dr. Abelardo Gabriel De La Espriella Otero”.

El mensaje también fue dirigido al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, a los países mediadores —España, Noruega, Suiza y Catar—, así como a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias.

De acuerdo con el Clan del Golfo, no cobrará extorsiones desde el 10 de julio hasta el 10 de octubre de 2026 y hará cumplir la medida donde tenga injerencia criminal el mencionado bloque.

Los municipios en los que no cobrarán extorsiones en Antioquia son Valdivia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Donmatías, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Vegachí, Yalí, Yolombó, Cisneros, Amalfi, Maceo, Remedios, Segovia, Anorí y El Bagre.

Asimismo, incluyó varios municipios de Córdoba, entre ellos, Montería, Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador, Planeta Rica, San Pelayo, Lorica, Cereté, Sahagún, Chinú, San Carlos, San Antero, Cotorra y Purísima, además de localidades de Sucre como San Marcos, Caimito, Guaranda, Majagual, Sucre y La Unión, entre otras.

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En el pronunciamiento, el grupo armado reconoció que la decisión representa un impacto económico para su estructura, pero aseguró que “a pesar del menoscabo de las finanzas que implica la suspensión temporal del recaudo del impuesto de guerra, el Ejército Gaitanista de Colombia continuará garantizando la seguridad y la justicia en los territorios bajo su control”.

De igual manera, indicó que esta decisión “constituye un gesto tangible de buena voluntad al presidente electo” y un reconocimiento a los países y organismos que han acompañado los acercamientos, a los que agradeció “por su seriedad, objetividad y hospitalidad en el proceso de mediación que ha posibilitado los avances de este esfuerzo”.

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Finalmente, el grupo armado hizo un llamado al nuevo Gobierno para que participe de manera directa en ese proceso. Afirmó: “Reiteramos la invitación para que el Gobierno entrante designe observadores que acompañen y conozcan de primera mano el desarrollo del espacio de conversación. No tenemos nada que ocultar y sí mucho que mostrar sobre lo construido”.

Hasta el momento, el Gobierno electo no se ha pronunciado oficialmente sobre el contenido del comunicado divulgado por el Ejército Gaitanista de Colombia.