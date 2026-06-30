Empalme empieza tenso: confirman fecha de encuentro entre los coordinadores, Germán Ávila y José Manuel Restrepo

El Gobierno saliente, según confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, elaboró una serie de criterios que propondrá como hoja de ruta para el proceso de empalme que marcará la transición del Gobierno de Gustavo Petro al de Abelardo De La Espriella.

“No vamos a cogobernar”

Aunque la propuesta será presentada en una rueda de prensa que se realizará este martes 30 de junio en horas de la tarde, en las instalaciones de la Presidencia de la República, Ávila anticipó la posición que asumirá el Gobierno: “No vamos a cogobernar. El presidente Gustavo Petro y su gabinete gobernarán hasta el 6 de agosto, como lo establecen las normas”, afirmó el funcionario.

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Aun sin comenzar de manera oficial, el proceso de empalme ya está rodeado de tensiones, luego de que el funcionario afirmara que no aceptarán ningún apellido para el empalme. Esto, debido a que desde el Gobierno electo ya se había hecho referencia a un “empalme anticorrupción”.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó que no aceptarán ningún apellido para el empalme. Foto: SEMANA

Primer encuentro el jueves

Ávila informó que este jueves 2 de julio, a las 10:00 a. m., se llevará a cabo el primer encuentro con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de la república y designado por el Gobierno De La Espriella como coordinador del proceso de empalme.

“Hemos visto un intento confrontacional”

Por parte del Gobierno actual, Ávila será el encargado de entregar las cuentas. En ese contexto, durante la rueda de prensa en la que se informó sobre la decisión de la junta del Banco de la República de elevar la tasa de interés de referencia al 12 %, el ministro expresó con firmeza que el Gobierno tiene la intención de adelantar un proceso de empalme de manera pacífica. Sin embargo, manifestó su preocupación por los mensajes que, según dijo, ha enviado el Gobierno electo “con intento confrontacional”.

A juicio de Ávila, el empalme no es un debate político ni ideológico. Por ello, aseguró que el proceso se limitará al cumplimiento de la Ley 951, que establece los lineamientos para una transición.

En referencia al apellido que desde el Gobierno electo le han dado al empalme, Ávila afirmó que, si existen méritos para adelantar investigaciones por corrupción, el camino adecuado es acudir a las autoridades competentes para que realicen las actuaciones correspondientes. “No admitimos amenazas ni insinuaciones. Ustedes pueden decir lo que quieran sobre supuestos hechos de corrupción, pero 12,7 millones de colombianos que participaron en las elecciones no les creen”, aseguró el ministro, sin ocultar su molestia.