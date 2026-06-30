José Manuel Restrepo habla del empalme anticorrupción con el Gobierno de Gustavo Petro y explica cómo trabajarán 22 mesas por sectores

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, entregó una declaración a los medios de comunicación este martes, 30 de junio, justo cuando el equipo de máximos colaboradores se prepara para diseñar la estrategia de empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

“Terminamos una reunión con más de 1.300 personas y todas hacen parte de nuestro programa Arca de Noé. El programa inició hace ocho meses para tener un empalme completo anticorrupción en nuestro país. Esa es la apuesta más audaz que se ha hecho en toda Colombia para un proceso de empalme”, dijo.

El presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje El País

El compromiso —añadió el vicepresidente— es tener identificadas una serie de problemáticas en materia de corrupción en los distintos sectores del país y que se pueden ver en distintos hechos: malgasto de recursos, derroche, obras no terminadas, decisiones equivocadas, apropiaciones que no se han debido realizar, toma de decisiones equivocadas frente a la nómina en muchas entidades.

“Hemos construido una línea base en los 22 sectores de la economía; hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad que recogen la dinámica de nuestro país; en cada una de ellas existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme. Los equipos serán los que tendrán a su disposición la plataforma de inteligencia artificial con que contamos y tecnología, donde tenemos toda la información de los sectores. Y también interactuarán con las comisiones que designe el gobierno actual para poder tener y acopiar más información”, explicó.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, delegó funciones a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para el empalme con el gobierno saliente. Foto: José Vargas/Juan Carlos Sierra-Semana

En simultánea se ha creado un grupo élite anticorrupción como parte del proceso de empalme. “Este equipo tiene como función recabar más información sobre hechos que no se han debido presentar en la administración del Estado y llevarla, eventualmente, a las autoridades judiciales”, anunció Restrepo.

Con la información, también se contempla construir un banco de proyectos con las necesidades más sentidas de las regiones.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Por medio de un comunicado, Abelardo De La Espriella impartió una serie de directrices al equipo de empalme. La primera está relacionada con los presuntos acuerdos o acercamientos del Gobierno actual con el Clan del Golfo.

El presidente electo pidió que toda la información pertinente sea remitida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para su conocimiento y evaluación.

Además, exigió que se analizara la actuación del exalto comisionado para la Paz Danilo Rueda, “con el propósito de determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”.

Por su parte, José Manuel Restrepo le solicitó a la UNP abstenerse de realizar nuevos nombramientos durante la transición presidencial. En una carta enviada al director de la entidad, Augusto Rodríguez, señaló que la solicitud busca evitar decisiones durante el empalme relacionadas con el Decreto 0670 de 2026.

Se espera que los delegados de Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro se encuentren en los próximos días.