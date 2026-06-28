José Manuel Restrepo solicitó a la UNP suspender nuevos nombramientos durante la transición presidencial

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y director de empalme con el gobierno saliente, alertó sobre un tema que tiene que ver directamente con la seguridad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y de su equipo de trabajo de más alto nivel cuando asuman la administración.

José Manuel Restrepo pidió frenar nombramientos provisionales en la Cancillería en medio del empalme con el Gobierno Petro

“Hoy quiero elevar una segunda alerta nacional”, manifestó el vicepresidente electo, haciendo referencia a la solicitud que hizo este sábado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que no haga nuevos nombramientos diplomáticos provisionales mientras se posesionan.

“¿Por qué el gobierno saliente, a solo 40 días de entregar el poder, expidió un decreto para cambiar los requisitos de quienes podrían ser nombrados como oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección?”, se cuestionó Restrepo, al solicitarle a la UNP suspender nuevos nombramientos mientras se da la transición presidencial con la nueva administración.

“No estamos hablando de cualquier cargo, estamos hablando de personas que tendrán la misión de proteger al presidente electo de la República y a su equipo de gobierno”, enfatizó el coordinador del Empalme Anticorrupción.

La solicitud expresa sobre la entidad es para que se abstenga de adelantar nuevos nombramientos relacionados con el Decreto 0670 de 2026, que estableció requisitos alternativos de estudios y experiencia para los cargos de oficial de protección.

“Es absoluta y totalmente inadmisible que en los últimos días de un gobierno saliente se cambien las reglas de juego para definir quiénes podrán integrar el esquema de protección del presidente que eligieron los colombianos y de todos sus ministros y cabezas de Estado. Con la seguridad del presidente y de las autoridades de la nación de Colombia no se juega”, manifestó Restrepo.

Finalmente, aseguró que no van a permitir que “decisiones de última hora condicionen al nuevo gobierno en un asunto tan delicado como la protección del jefe de Estado y de sus ministros. Defenderemos la voluntad del pueblo colombiano con firmeza y con todo el peso de la Constitución y de la ley”.