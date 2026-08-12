Ángela María Mora será la nueva gerente de Inravisión durante el gobierno de Abelardo De La Espriella

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella sigue poniéndose a punto para lo que serán los próximos cuatro años de administración y en medio de los ecos de la posesión del pasado 7 de agosto se siguen conociendo nuevos nombres de personas que acompañarán al jefe de Estado.

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El más reciente nombre que se conoció es el de la abogada especialista en derecho público Ángela María Mora Soto, quien se desempeñará como la nueva gerente de Inravisión, el sistema de medios públicos que se encarga de administrar la operación de los servicios de radio y televisión.

El decreto que oficializa su nombramiento, el 1196 de 2026 dell Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fue firmado este miércoles 12 de agosto.

Inravisión fue la entidad estatal que se creó en 1963 para la administración de los medios públicos y se liquidó en el año 2004, dando paso a RTVC. sin embargo, su nombre histórico se retomó este 2026 para denominar nuevamente al sistema de medios públicos.

Mora Soto, abogada especialista en derecho público, cuenta con una amplia experiencia en contratación estatal, telecomunicaciones, educación, tanto en el sector privado como en el sector público.

Ángela María Mora se desempeñó como directora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) entre 2015 y 2018. Foto: Directora de la Antv, Ángela Mora

Se ha desempeñado en cargos de dirección en el sector público y asesoría a entidades como Adpostal, Comisión Nacional de Televisión, ICBF, Procuraduría General, Gobernación de Cundinamarca, entre otras.

La nueva funcionaria del gobierno de Abelardo De La Espriella también se desempeñó durante tres años como directora de la Autoridad Nacional de Televisión. Allí estuvo tras ser elegida por la Junta Nacional de Televisión en abril 2015 y se mantuvo hasta 2018.

Durante su gestión en la ANTV lideró proyectos clave del sector, como la expansión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia.

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A nivel directivo, se desempeñó como secretaria General de la Superintendencia de Vigilancia, desde donde lideró la gestión administrativa. Así mismo, asumió encargos temporales como superintendente Delegada para el Control y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.