Gobierno De La Espriella nombra a Andrés Felipe Velásquez como nuevo director de la Dian: este es su perfil

Arrancó el primero de más de 1.400 días en los que el recién posesionado presidente, Abelardo De La Espriella, estará en el poder y tomará decisiones que cambiarán el rumbo del país. Sin embargo, aún faltan nombramientos por conocerse en entidades claves del Estado. Hace algunas horas se conoció quién será el funcionario encargado de manejar y gestionar el recaudo de impuestos, es decir, asumirá la dirección de la Dian.

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Andrés Felipe Velásquez asumirá el máximo cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Con esta decisión se completó el equipo económico, encabezado por Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.

Con este nombramiento, el Gobierno de Abelardo De La Espriella completó el equipo económico liderado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Foto: Foto tomada de X @felipecardenal A.P.I

Es importante tener en cuenta que el nuevo funcionario llega en medio de un momento álgido para la economía, pues el nuevo Gobierno buscará presentar una nueva reforma tributaria.

Velásquez es abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, además es magíster en Fiscalidad Internacional y también tiene una especialización en derecho tributario.

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Respecto a la experiencia en su hoja de vida, recientemente se desempeñó como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, también ha sido profesor en las universidades del Rosario y también en la Sergio Arboleda.

Con este nombramiento, el presidente Abelardo De La Espriella completó el equipo económico liderado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Además, en su perfil también aparece como socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados. En esta ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en asuntos relacionados con el derecho tributario y también con la fiscalidad.

Es importante tener en cuenta que el equipo económico del mandatario también está ocupado por nombres como Juan Sebastián Betancur, quien será viceministro técnico de Hacienda. También Andrés Quevedo Caro, como viceministro general.

Aparece además César Arias como nuevo director de crédito público, quien vuelve al cargo que desempeñó hace varios años. También aparece Marcela Numa, quien estará en la Dirección de Presupuesto.

La designación del nuevo director de la Dian hace parte del cierre de la etapa de nombramientos para que el Gobierno entre en funcionamiento de manera ordinaria. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con este nombramiento, se empieza a cerrar la etapa de designaciones para que el Gobierno pueda empezar a funcionar de manera rutinaria.