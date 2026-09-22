“3 gobiernos despilfarraron $42 billones en el campo y no fueron capaces de subir el PIB del agro”, fuerte crítica de MinAgricultura

Aunque la reducción del presupuesto para el agro colombiano en 2027 es del 30 %, y, de hecho, ese sector es habitualmente uno de los sacrificados en la torta de los recursos públicos, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien fue citado a un debate de control político, dijo que no le preocupan los recursos, pues él lo que sabe es optimizarlos.

Con ese mensaje entregado a los integrantes de la Comisión V de Senado, donde fue puesto en el banquillo, a través de un control político, empezó a sacar estadísticas, cuentas y denuncias que parten de lo hallado en esa cartera de la economía colombiana, tras su llegada a tomar las riendas.

Uno de los puntos que puso Dangond en el debate, es lo que llamó “despilfarro de los recursos del agro”, lo que, a su juicio, ocurrió no solo en el gobierno de Gustavo Petro, sino en la administración de dos antecesores más: Iván Duque y Juan Manuel Santos.

De acuerdo con las cifras presentadas por el jefe de la cartera del agro, en los tres periodos gubernamentales mencionados se hicieron asignaciones por 42 billones de pesos. No obstante, “ninguno fue capaz de aumentar el PIB del agro”.

Así las cosas, Dangond manifestó que en 10 años, el campo solo creció en 400.000 hectáreas cultivadas, mientras que en el cuatrienio que comienza le apuesta a expandir el campo en 1 millón de hectáreas.

Noticia en desarrollo...