Juzgado le dio 48 horas al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, para ofrecer disculpas por declaraciones sobre campesinos

“No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo. Aquí vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país. ¿Oyeron? Empresarios del campo”.

Esta frase dicha el pasado 8 de septiembre ante el Senado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, motivó la presentación de una acción de tutela.

En el debate jurídico, el juzgado 46 Laboral de Bogotá le ordenó al Ministro rectificar y ofrecer excusas públicas:

“Ordenar al doctor Indalecio Dangond Baquero en su condición de Ministro de Agricultura, que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación (...) ofrezca excusas públicas del pueblo colombiano y al campesinado”, señala el segundo punto del resuelve.

“Que rectifique en condiciones de equidad y mediante los canales institucionales utilizados para difundir su intervención, aclarando que campesino, campesina y campesinado son categorías constitucionales dignas, sujetos de derecho y especial protección constitucional, y que no serán borradas ni sustituidas de manera general del lenguaje estatal”, complementa.

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