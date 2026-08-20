Economía

MinAgricultura expuso derroche del gobierno Petro tras 18.000 contratistas atornillados hasta diciembre: $1 billón comprometido

Más de 9.000 contratistas fueron vinculados a la Agencia Nacional de Tierras, con contratos que suman unos $451.000 millones.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 2:27 p. m.
El Ministerio de Agricultura reveló que el gobierno Petro dejó más de 18.000 contratos de prestación de servicios por cerca de $1 billón.
El Ministerio de Agricultura reveló que el gobierno Petro dejó más de 18.000 contratos de prestación de servicios por cerca de $1 billón. Foto: Presidencia

El Gobierno de Abelardo De La Espriella se posesionó hace cerca de dos semanas y, tras su llegada, son varios los hallazgos y anomalías en distintas carteras que han identificado tras la terminación o cierre del Gobierno de Gustavo Petro.

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En la tarde de este jueves, el Ministerio de Agricultura reportó una evidencia de lo que habría sido el derroche adelantado por el Gobierno Petro. Indicaron que hubo un fuerte despilfarro de los recursos públicos. Esto tras la contratación de miles de contratistas en la cartera.

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La contratación del sector Agricultura durante el gobierno Petro supera los $1 billón, según el consolidado presentado por la cartera. Foto: Adobe Stock

La cartera indicó que la nómina de contratistas que la exministra de Agricultura Marta Carvajalino dejó al ministro entrante, Indalecio Dangond, supera los 18.000 contratistas. Uno de los asuntos preocupantes es que estos contratos están ajustados para llegar hasta diciembre y por un valor de cerca de $1 billón.

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“Mientras se gastan recursos públicos en burocracia y contratación, miles de familias de 15 departamentos afectados por el terremoto enfrentan la destrucción de sus viviendas y esperan soluciones. La pregunta es inevitable: ¿Cuántas viviendas dignas se podrían haber construido para esas familias con $1 billón?“, precisó el ministerio.

De acuerdo con las cifras del consolidado de órdenes de prestación de servicios (OPS) del sector de agricultura, estas son las principales contrataciones en la cartera.

En este tipo de cuadrillas pueden estar incluidos trabajadores inmigrantes indocumentados, así como miembros del Sindicato Unido de Trabajadores Agrícolas, fundado por César Chávez.
El nuevo Gobierno cuestiona el gasto en contratación que encontró en el Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas. Foto: Getty Images

En el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se realizaron cerca de 3.056 contrataciones, por un valor de 153.000 millones de pesos. A través de la cartera directamente se hicieron 740 contratos por 73.000 millones de pesos.

En la Agencia Nacional de Tierras se contrataron unos 9.281 funcionarios contratistas por unos 451.000 millones de pesos. En la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), hubo 1.971 contratos, por 113.000 millones.

Adicional a ello, hubo 322 contratos por 29.000 millones en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, otros 412 en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria por 41.547 millones y, por último, otros 2.585 contratos en la Unidad de Restitución de Tierras, por 168.311 millones.

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El Ministerio de Agricultura puso bajo la lupa miles de contratos que quedaron vigentes hasta diciembre tras el cambio de gobierno. Foto: Anadolu Agency via Getty Images