“No se le dispara a un compañero por la espalda”: Pachón responde a Gustavo Bolívar por contratos de última hora en la ADR

“Estas cosas me avergüenzan profundamente. Progresistas que con actos así borran de tajo los grandes logros del gobierno”. Con esta frase, Gustavo Bolívar, exdirector del DPS y uno de los líderes del Pacto Histórico, se refirió a la denuncia del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, contra César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).

La controversia surgió por los procesos contractuales que adelanta la entidad, que expidió la Resolución 407 del 6 de agosto para habilitar de manera excepcional el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo y avanzar en actuaciones misionales, presupuestales, precontractuales y contractuales.

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Se teme que haya en juego unos 250.000 millones de pesos en contratos de última hora y que incluso se pudieron firmar en la modalidad de teletrabajo.

Por lo anterior, el ministro Dangond le pidió a Pachón abstenerse de tomar nuevas decisiones contractuales que no sean urgentes y advirtió que podría declararlo insubsistente en próximas horas.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura Foto: FOTO: SUMINISTRADA A SEMANA

Bolívar, por su parte, aseguró desde su cuenta de X que, si esta denuncia sucedió, no se puede aceptar ni justificar bajo ninguna circunstancia.

Ante esta crítica, las denuncias del ministro y de varios medios de comunicación, el presidente de la ADR publicó una serie de trinos pidiendo retractaciones. El primero, y más sentido, fue dirigido a Gustavo Bolívar: “Le solicito retractarse de su afirmación y acusación hacia mí, donde le das (sic) la razón al nuevo ministro y me acusas de cosas que no son ciertas al respaldar su actuación y sus palabras. No se le dispara a un compañero por la espalda, señor Bolívar. Creo que tú estás creyendo todo lo que dice este gobierno que entra”, afirmó tajantemente.

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Pachón también le pidió una retractación al ministro Dangond y que le muestre “un solo acto administrativo firmado con contratos como lo que dice a los medios”. Agregó que “hay muchos queriendo congraciarse con usted y le llevan chismes; si se los cree, no va a durar un año en el cargo. Le solicito que se retracte de sus acusaciones contra mi persona y se dedique a trabajar por el campo como yo sí lo hago”, enfatizó.

Lo mismo le solicitó al representante a la Cámara Daniel Briceño, quien ante las denuncias pidió declarar a César Pachón insubsistente de forma inmediata. “Señor Briceño, le solicito que se rectifique de sus apreciaciones y no difame. Muéstreme un solo acto administrativo con alguna contratación de ese día hábil. “Se retracta, por favor”, insistió el alto funcionario.

César Pachón, director de la ADR. Foto: SEMANA

Dangond alertó no solo por el monto de los procesos que deben ser revisados, sino porque hay algunos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que ha estado involucrada en graves escándalos de corrupción.

Pachón, por su parte, se hizo conocido nacionalmente por su participación como líder campesino en el Paro Nacional Agrario de 2013 y por su trabajo alrededor de organizaciones de productores, especialmente del sector papero. Fue representante a la Cámara por Boyacá entre 2018 y 2022 y posteriormente fue elegido senador para el periodo 2022-2026 por la lista del Pacto Histórico. Sin embargo, el Consejo de Estado anuló su elección al Senado en 2023 por doble militancia. Desde noviembre de 2024 asumió la cabeza de la ADR.