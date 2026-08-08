Escándalo por contratos de última hora en la Agencia de Desarrollo Rural: habilitaron el sábado y teletrabajo para sacarlos adelante

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) declaró de manera excepcional este sábado 8 de agosto de 2026 como día hábil administrativo, con el objetivo de avanzar en actuaciones misionales, presupuestales y contractuales que, según la entidad, requieren una gestión oportuna.

Esa decisión, que quedó establecida en la Resolución 407 del 6 de agosto y firmada por el presidente de la ADR, César Augusto Pachón Achury, prendió las alarmas del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Quien visitó la entidad este sábado 8 de agosto para ver qué estaba sucediendo.

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En declaraciones a Noticias RCN, que acompañó al nuevo ministro a la visita, este confesó estar “muy impresionado” con lo que están haciendo las personas de la agencia que ya van de salida. “Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil. Ellos no han hecho sino tramitar contratos y despilfarrar los dineros públicos de los impuestos de los colombianos”, insistió.

Normalmente, los servidores públicos de la Agencia trabajan de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Por esa razón, los sábados, domingos y festivos no son considerados, por regla general, días hábiles laborales ni administrativos dentro de la entidad.

César Pachón, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, hablando de un proyecto de la entidad en La Guajira. Foto: Agencia de Desarrollo Rural - API

Sin embargo, la ADR sostuvo que era necesario habilitar excepcionalmente este sábado para adelantar procesos que requieren gestión dentro de determinados plazos. La resolución menciona actuaciones sujetas a términos legales, reglamentarios, presupuestales y contractuales, y advierte sobre la necesidad de evitar afectaciones en los cronogramas institucionales o interrupciones en el cumplimiento de sus funciones.

Uno de los frentes señalados expresamente por la Agencia son los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, conocidos como PIDAR. La entidad indicó que busca avanzar en las actuaciones administrativas y misionales relacionadas con estos proyectos para garantizar la continuidad de las intervenciones que desarrolla en los territorios.

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La resolución también permite que los funcionarios que participen en estas actividades contractuales puedan trabajar desde sus casas mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones.

La habilitación, sin embargo, no significó que todas las dependencias o trámites de la ADR funcionaran este sábado 8 de agosto. La medida excluyó expresamente la atención al ciudadano, el control interno disciplinario y la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Estos procedimientos mantendrán los horarios y términos ordinarios.

Tampoco implica una modificación, suspensión o ampliación de los términos legales establecidos para los cronogramas y procesos contractuales que ya se encuentren en marcha, según aclara el acto administrativo.

Oficinas de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en Popayán. Foto: Francisco Calderón

La ADR justificó la decisión en principios como eficacia, economía, celeridad, coordinación y continuidad de la función administrativa. En particular, señaló que la habilitación busca permitir la gestión de asuntos que no podían esperar al siguiente día hábil ordinario sin afectar el desarrollo de los procesos a cargo de la entidad.

El ministro Dangond se mostró particularmente preocupado por unos contratos que calificó como ‘llamativos’ con la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), por valor de 70.000 millones de pesos para una planta de sacrificio porcino, otro por 190.000 millones de pesos y un tercero por 30.000 millones para Casanare.

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El jefe de la cartera de Agricultura también le pidió a César Pachón abstenerse de tomar más decisiones de tipo contractual, a menos que se requieran de manera urgente para el buen desarrollo del país. “Porque mañana seguramente lo estoy declarando insubsistente”, subrayó.