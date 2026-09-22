MinTIC señaló qué pueden hacer los usuarios para dejar de recibir llamadas comerciales y de entidades bancarias

Las llamadas de bancos, operadores y otras empresas que llegan de manera repetida al celular pueden ser limitadas mediante una herramienta administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

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Por medio de su cuenta de X, el MinTic destacó la forma en la que las personas podrán evitar recibir estas llamadas por medio del registro de su número en el Registro de Números Excluidos (RNE).

Hola @OpiNando_Sigo. Entendemos la molestia que generan estas llamadas reiteradas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) @CRCCol, cuenta con el Registro de Números Excluidos (RNE), donde puedes registrar tu número para no recibir llamadas de carácter comercial o… — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) September 18, 2026

“Entendemos la molestia que generan estas llamadas reiteradas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) , cuenta con el Registro de Números Excluidos (RNE), donde puedes registrar tu número para no recibir llamadas de carácter comercial o publicitario”, señaló el MinTic.

Se trata del Registro de Números Excluidos (RNE), mecanismo que permite a los usuarios manifestar que no desean recibir determinadas comunicaciones comerciales o publicitarias.

La herramienta está relacionada con la Ley 2300 de 2023, que estableció reglas sobre los canales, horarios y frecuencia de contacto de las entidades con los consumidores. Su alcance incluye llamadas telefónicas, mensajes de texto, comunicaciones mediante aplicaciones o páginas web y correos electrónicos con fines comerciales o publicitarios.

La inscripción no implica que el teléfono quede completamente aislado de cualquier comunicación empresarial. Hay mensajes vinculados con la prestación de un servicio y otras comunicaciones que pueden tener un tratamiento diferente. También existen reglas específicas para las gestiones de cobranza.

¿Cómo puede registrarse un número?

El trámite se realiza ante la CRC y requiere que el usuario registre los datos de contacto que desea excluir. Una vez completado el procedimiento, puede definir los canales mediante los cuales no quiere recibir publicidad.

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El Registro de Números Excluidos funciona como una referencia que deben consultar las empresas antes de realizar comunicaciones comerciales. La regulación establece que los proveedores y productores deben respetar las preferencias registradas por los consumidores.

Por eso, el primer paso para una persona que recibe llamadas comerciales de manera reiterada es identificar si se trata de publicidad, una comunicación relacionada con un servicio que ya tiene contratado, una gestión de cobranza o algún otro tipo de contacto, pues no todos tienen el mismo tratamiento.

La inscripción en el RNE no elimina automáticamente todas las llamadas que recibe una persona. Si después de registrar una exclusión persisten comunicaciones comerciales que deberían estar restringidas, el usuario puede presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).