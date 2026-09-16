Impuesto predial Bogotá 2026: quedan pocos días para cumplir con esta obligación y evitar cobros adicionales

Los contribuyentes de Bogotá que se acogieron al sistema de pago por cuotas del impuesto predial deben estar atentos al calendario establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) para cumplir con sus obligaciones y evitar intereses o sanciones.

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El calendario contempla cuatro pagos durante el año. La primera cuota venció el 5 de junio de 2026, mientras que la tercera cuota deberá pagarse hasta el 2 de octubre de 2026. Las demás fechas corresponden al cronograma definido por la entidad distrital.

El Distrito ha presentado planes para incentivar el pago de impuestos en Bogotá. Foto: Getty Images / andresr

Esta modalidad permite a los propietarios de predios residenciales y no residenciales distribuir el pago del impuesto a lo largo del año, sin intereses adicionales, facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria.

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó que quienes no efectúen los pagos dentro de las fechas establecidas deberán asumir el valor de las cuotas pendientes junto con los intereses generados por el retraso.

El pago del impuesto predial es fundamental para la financiación de programas y proyectos del Distrito, como obras de infraestructura, mantenimiento vial, programas sociales y servicios públicos.

Calendario tributario para el pago de los impuestos predial y de vehículos en Bogotá 2026. Foto: Secretaría de Hacienda Bogotá / Página web

Los contribuyentes pueden consultar, descargar el cupón de pago y realizar la transacción a través del sitio oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. También tienen la opción de acudir a las entidades bancarias autorizadas o utilizar los canales electrónicos habilitados.

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Las autoridades recomiendan realizar los trámites con anticipación para evitar congestiones en las plataformas digitales y los puntos de atención. En caso de dudas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 195 o acudir a los SuperCade disponibles en la ciudad.

El incumplimiento de esta obligación puede generar intereses, sanciones, procesos de cobro coactivo e incluso medidas como embargos. Por esta razón, la Secretaría de Hacienda invita a los propietarios a mantenerse al día con sus pagos.