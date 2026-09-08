Asobancaria rechaza aumento del ICA en Bogotá y Acopi critica sobretasa al predial en propuesta de reforma tributaria distrital

La reforma tributaria distrital que avanza en el Concejo de Bogotá, con impuestos a granel, tanto para las personas jurídicas como para las naturales, está dando de qué hablar entre los gremios nacionales.

Asobancaria y Colombia Fintech, por ejemplo, se juntaron para expresar su rechazo contundente a la idea de incrementar en un 50 % el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), en un momento en el que lo que se busca es reactivar la economía, para lo cual se requiere un sector privado competitivo, con menores cargas impositivas, de manera que puedan tener la amplitud de ampliar las inversiones y así generar empleo.

En el caso del sector bancario, según el gremio de entidades financieras, un incremento en el ICA de tal magnitud lo que haría sería encarecer los productos financieros, mientras que lo que se requiere es un incremento en el flujo de créditos para mejorar la economía, tanto local como nacional.

Sesión del Concejo de Bogotá para debatir la reforma tributaria distrital Foto: Concejo de Bogotá / Cortesía

Acopi rechaza sobretasa al predial

Acopi Bogotá, por su parte, rechaza la sobretasa al predial para financiar alumbrado público, como lo ha propuesto la Secretaría de Hacienda, que busca $363.000 millones solo en 2027 y más de $2 billones en 10 años.

“Antes de cobrarles más a los bogotanos, la ciudad debe explicar qué pasó con el operador del alumbrado (convenio desde 1997 que vence el 30 de noviembre), con sobrecostos reportados de hasta un 104 %, cobros duplicados y falta de transparencia”, señala el gremio de pequeñas empresas, que, además, dice que modernizar no es solo cambiar a LED, es revisar costos, contratos y qué ya pagamos.