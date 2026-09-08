Congreso de la República

Ministros del gabinete de Abelardo De La Espriella sustentaron peticiones en debate al presupuesto 2027

Minas tendrá que mudarse de sede por terremoto, pero sus mayores apuros financieros son los subsidios eléctricos y el gas.

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Redacción Economía
8 de septiembre de 2026 a las 12:20 p. m.
Debate al Presupuesto 2027 en comisiones económicas del Congreso de la República
Debate al Presupuesto 2027 en comisiones económicas del Congreso de la República Foto: Congreso de la República / Cortesía

En el debate al presupuesto 2027, presentado por el Ministerio de Hacienda, las distintas entidades que hacen parte de la torta financiera del Estado empezaron a poner el sombrero por los recursos que necesitan para el próximo año.

Si bien, como un común denominador, reconocen que hay una crisis fiscal, pusieron los argumentos para defender lo que están pidiendo como asignación.

La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, tiene una larga lista de necesidades en medio de las estrecheces. Aunque habló de un cambio de sede, pues la que tenían fue afectada por el terremoto. No obstante, sus mayores apuros están por el lado del presupuesto deficitario para subsidios de electricidad y gas, en un momento de alto consumo, por el fenómeno de El Niño.

Elsa Noguera, ministra de Transporte
Elsa Noguera, ministra de Transporte Foto: Congreso de la República / Youtube

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