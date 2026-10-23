Considerado como el estratega político, asesor de confianza y amigo personal del presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, Carlos Suárez contó nuevos detalles de la manera en la que ganaron las elecciones pasadas. “El tigre no nació en una oficina de creativos, surgió del pueblo”, afirmó, argumentando

Agregó que lo que hicieron fue plantear un pequeño respiro, una oxigenación que plantea que es momento de cambiar. “Lo que hicimos fue amplificar a De La Espriella, con extrema coherencia. Lo que libramos fue una batalla cultural”, explicó.

Desde su perspectiva, instalaron un marco emocional, porque “las elecciones se ganan con emociones y sentimientos. Me critican por eso, pero me sostengo”, manifestó.

Enfatizó en varios mensajes que, a su juicio, siguen siendo el mantra de los “dinosaurios”. Es una falacia hablar de lucha de clases porque la evolución es una construcción colectiva”, afirmó.

En su discurso, insistió en que, al final, todo se trata de narrativas y mediciones constantes de las mismas.

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