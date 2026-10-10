Carlos Suárez reaccionó a revelaciones de Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer en SEMANA: “En pelea de comadres se conocen las verdades”

Carlos Suárez, estratega de la campaña de Abelardo De La Espriella y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, reaccionó este a la explosiva entrevista de Eva Ferrer con Vicky Dávila en SEMANA, donde asegura que la exprimera dama Verónica Alcocer es la jefe de una presunta banda criminal que salpica a su círculo cercano.

“Mi abuela decía: ‘En pelea de comadres se conocen las verdades’”, publicó Suárez en su cuenta de X.

Mi abuela decía: “En pelea de comadres se conocen las verdades”. — Carlos Suárez Rojas (@carlossuarezr) October 10, 2026

En entrevista con SEMANA, la exconsejera presidencial para la Reconciliación relacionó a la exprimera dama con tráfico de armas y de drogas, así como contó que habría movido altas sumas de dinero en efectivo entre Colombia y Venezuela.

Dijo que en un viaje a Venezuela, realizado en enero de 2023, Alcocer trajo 2,5 millones de dólares en un avión de la Presidencia.

“Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: “Esto se tiene que hacer público”. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares", manifestó Ferrer.

La exconsejera aseguró que Grau también le confirmó que había droga involucrada en esos desplazamientos. “Él me confirma que eso se ha liado mucho y que había droga”, sostuvo. Según su versión, se habría utilizado el avión asignado a la primera dama.

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Sobre el presunto tráfico de armas, explicó que recibió una llamada en la que le advirtieron del riesgo de hablar sobre los italianos del entorno de Alcocer y mencionó a Enrico Romagnoli, en la mira por presunta corrupción en Ecopetrol, a quien dijo haber conocido en Barcelona.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

La entrevista también abordó Ecopetrol. Ferrer afirmó que Manel Grau había hecho negocios en la compañía y sostuvo que él y Alcocer impulsaron la llegada de Ricardo Roa a la gerencia de la campaña presidencial de Petro.

Al preguntarle si Verónica Alcocer estaba detrás del presunto saqueo a Ecopetrol, Ferrer respondió: “Yo diría que sí. De todo no lo sé, pero de una parte sí”.

Ferrer también señaló al expresidente de permitir las actuaciones de su círculo cercano y aseguró que se había beneficiado de las gestiones de Alcocer y los catalanes.

Finalmente, la exfuncionaria dijo llevar dos meses escondida y denunció amenazas contra su familia. Aseguró estar dispuesta a colaborar con la Fiscalía, pero insistió en que requiere garantías de seguridad: “Necesito protección”.