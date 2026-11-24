La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, advirtió que el atentado contra la sede de la Gobernación, en el centro de Villavicencio, podría estar relacionado con los golpes que la Fuerza Pública ha propinado a las estructuras criminales que operan en el departamento durante los últimos meses.

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La mandataria hizo el pronunciamiento este martes, luego de recorrer la zona afectada junto al presidente Abelardo De La Espriella y encabezar un consejo extraordinario de seguridad.

Cortés señaló que el departamento ha acompañado las operaciones de las autoridades contra las organizaciones ilegales y que el ataque podría ser una respuesta de esos grupos frente a las acciones institucionales. No obstante, aclaró que esa hipótesis deberá ser verificada por las autoridades judiciales que adelantan las investigaciones.

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La mandataria también aprovechó la visita presidencial para reiterar que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública en las estrategias para enfrentar las amenazas contra la seguridad del departamento.

“Somos llaneros, somos resilientes y somos berracos. A pesar de las adversidades, nos levantamos y seguimos adelante”, manifestó Cortés, quien insistió en que la protección de los ciudadanos y el respaldo a las instituciones serán prioridades de su Gobierno.

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Atentado a la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Colprensa

El encuentro permitió revisar las condiciones de seguridad en Villavicencio, evaluar los riesgos derivados del ataque y coordinar nuevas acciones de prevención, control territorial e investigación. La gobernadora destacó la importancia de la presencia del Gobierno Nacional en el territorio y agradeció la respuesta de las autoridades que atendieron la emergencia.

El atentado ocurrió en la noche del lunes contra las instalaciones de la Gobernación del Meta, en pleno centro de Villavicencio. La explosión afectó la sede departamental y dejó personas heridas y trabajadores afectados, entre ellos vigilantes y funcionarios, según el balance mencionado por la administración departamental.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta Foto: Suministradas por la Gobernación del Meta

Cortés también expresó su solidaridad con los ciudadanos, comerciantes y trabajadores que resultaron afectados por la explosión, y reconoció el trabajo de los organismos de socorro, el personal médico, los militares y los policías que participaron en la atención de la emergencia.

La Gobernación anunció que continuará trabajando con la Presidencia, las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía para esclarecer el ataque, identificar a sus responsables y fortalecer las condiciones de seguridad en el Meta.