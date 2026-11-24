Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, habló en Piso 8 FM sobre distintos temas de la coyuntura nacional y de su vida.

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Entre otras cosas, le preguntaron acerca de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo.

Santos recordó que hace algunos meses cruzó trinos en X con los dos, pero nunca han tenido una conversación en persona y que sea muy larga. “La verdad que hace años no los veo, realmente como desde el 2010 o 2011”, mencionó.

“Pero yo creo que eso fue hace tanto tiempo, y el país y todo el mundo está mamado de esa pelea entre Santos y Uribe”, añadió.

De hecho, fue más allá y contó lo que haría si se llega a encontrar a Tomás, a Jerónimo o al propio exmandatario. “Ahí sí, como dice el dicho: lo cortés no quita lo valiente. Les diría. ‘Quiubo. ¿Qué más? ¿Cómo están?”, aseguró.

“Si quieren sentarse a tomar un café y hablar del futuro del país, maravilloso”, agregó.

Esteban no quiso escoger a alguno de los Uribe con quien se tomaría esa taza, ya que insistió en que no los conoce, aunque fue claro en que lo haría sin problema con cualquiera de los dos hijos del expresidente.

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“Yo les preguntaría que cómo están viendo el país y cómo están viendo al Gobierno que ahora dice que ustedes son socialistas”, agregó.

Más adelante en la charla, Santos también contestó que no se habla con ningún hijo de los expresidentes colombianos, pese a que se ha cruzado con algunos.

“Una vez me encontré con los hijos de Samper y también con los del expresidente Gaviria. A los hijos de Petro no los he visto”, manifestó.

Además, invitó a su papá y a Álvaro Uribe a que se sienten a tomar un café y con eso dejar las rencillas de lado.