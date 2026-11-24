El expresidente Juan Manuel Santos se refirió nuevamente a los 10 años del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. En el marco del 7.º Congreso Internacional de la Cátedra Internacional Denis Mukwege, volvió a referirse a ese hecho y lo relacionó con el atentado que se registró en las últimas horas en Villavicencio, Meta.

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“Quiero comenzar lamentando mucho que hoy, que se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, nos hayamos levantado con la noticia de un carro bomba en Villavicencio, entre otros atentados recientes”, aseguró Santos.

El expresidente condenó estos sucesos que calificó de “terroristas” y se solidarizó con las víctimas.

“Hechos de esta magnitud no se veían en el país hace más de dos décadas. Muchos atribuyen este tipo de violencia al Acuerdo de Paz, es todo lo contrario, es consecuencia de la falta de implementación integral del Acuerdo y de la falta política efectiva de seguridad durante los últimos 8 años”, dijo Santos.

El exmandatario afirmó que para combatir estas estructuras criminales se requiere coordinación institucional, cooperación internacional, fortalecimiento de las fuerzas armadas y una “inteligencia efectiva”.

“Lo decimos por experiencia propia, es imperativo dejar atrás la polarización y unir al país para enfrentar estos desafíos”, agregó.

Algunos sectores han criticado el Acuerdo de Paz firmado en 2016 y han relacionado una falta de cumplimiento de quienes se sometieron a ese proceso con los hechos que se registran actualmente.

“Quienes persistieron en el terrorismo después de la firma de su acuerdo de impunidad son los mismos cabecillas de las Farc que jamás se acogieron a su proceso. Mientras usted recibía el Premio Nobel y proclamaba que ‘la guerra ha terminado’, en Colombia arreciaba la violencia. La realidad desmiente su relato de paz”, criticó el exsenador Ernesto Macías.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, cuestionó al expresidente Santos y al Acuerdo de Paz. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le respondió en las últimas horas a Santos y cuestionó el hecho de que no se haya respetado que ganó el ‘no’ en el plebiscito.

“La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo no en las urnas y se otorgó impunidad a crímenes atroces”, reclamó Ordóñez.

El ministro del Interior dijo que actualmente el país estaría viviendo las consecuencias de haberle dado estatus político “a un grupo criminal” que conservaría el control territorial.

“Quien debilitó la majestad del Estado con un mal acuerdo, carece de toda autoridad moral para dar lecciones al país”, dijo Ordóñez.