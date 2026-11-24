El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se pronunció sobre la más reciente escalada terrorista que protagonizan los grupos armados ilegales en diferentes regiones de Colombia. Él anticipó que el Gobierno nacional ofrecerá recompensas para frustrar atentados y reveló que las autoridades responderán con fuerza.

En un vídeo difundido por la entidad, Ordóñez empezó lamentando la situación: “Mi respeto y sentida solidaridad con las víctimas de los actos terroristas de las últimas horas, con sus familias, con las ciudades y poblaciones afectadas. Templanza, valentía y firmeza debe ser la respuesta de la sociedad”.

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El alto funcionario de la administración de Abelardo De La Espriella también manifestó que no se cederá ante la barbarie que desata el narcotráfico para frenar la acción de la fuerza pública: “Nuestra patria no se somete, no se doblega. Al contrario, actuaremos con más fuerza, con más decisión”.

Él dijo que es necesario que todas las personas se pongan firmes en defensa de Colombia: “Toda información sobre atentados en marcha, intenciones de atentados, individuos que los estén preparando, es muy importante. La cooperación ciudadana es clave para anticiparnos a las intenciones terroristas, para salvar vidas”.

Frente a esto último, el ministro Alejandro Ordóñez aseguró que el Ejecutivo tiene una bolsa de incentivos: “El Gobierno dará recompensas por esa información. Esta lucha la ganaremos, unidos, todos. Los ciudadanos, la fuerza pública y el Gobierno. Ni un milímetro para el terrorismo”.

La atención del Ejecutivo está puesta en los departamentos de Cauca, Meta, Norte de Santander y Tolima, donde las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN adelantan acciones terroristas en contra de las instalaciones de la fuerza pública y la población civil.

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Este martes, 24 de noviembre, se espera un recorrido del presidente Abelardo De La Espriella por Villavicencio para evaluar la situación y avanzar en las investigaciones para dar con el paradero del atentado ocurrido frente a la Gobernación del Meta.