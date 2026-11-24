El presidente Abelardo De La Espriella estuvo al tanto del grave atentado terrorista que se presentó en el Meta. Una de las llamadas entre el primer mandatario y la gobernadora del departamento, Rafaela Cortés, deja ver la atención que ambos líderes políticos le brindaron a la situación.

Este es el primer reporte oficial sobre el atentado contra la Gobernación del Meta

“Bueno, aquí dándole gracias a Dios que, en esta andanada miserable, no hay muertos”, le dijo De La Espriella a la mandataria local.

“Presidente, no hubo víctimas graves hasta el momento, pero es muy doloroso lo que estamos viviendo”, le respondió la gobernadora Cortés.

“Terrible. Yo mañana voy para allá a estar con ustedes, hacer un plan de choque y ver cómo recuperamos esto rápido… No nos vamos a dejar. Esos bandidos están asustados porque los estamos combatiendo como nunca”, agregó el primer mandatario.

“Yo lo sé, presidente. Aquí estamos pendientes”, se despidió la gobernadora.

“No habrá diálogo”

En la noche de este lunes, el primer mandatario entregó detalles sobre el hecho de violencia que sacudió al Meta.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, dijo el presidente.

El primer mandatario envió un mensaje: “No habrá diálogo con el narcoterrorismo”, expresó.

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“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, agregó.

En otro mensaje, el primer mandatario aseguró: “Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes”.

Los hechos sucedieron a las 9:30 pm del lunes. Fuentes le confirmaron a SEMANA que en este momento se cree que los responsables son las disidencias de las Farc.

“Lo que está tratando de establecer mediante fuentes humanas y medios tecnológicos es si se trata de las que comanda Calarcá o alias Iván Mordisco. Sería muy prematuro endilgar una responsabilidad de esta magnitud, pero en esta zona solo están las disidencias”, explicó la fuente.