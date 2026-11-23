El atentado con carro bomba este lunes, 23 de noviembre, en la plaza central de Villavicencio, donde queda ubicada la sede del la Gobernación del Meta, generó el rechazo de varios mandatarios locales y regionales.

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

“Doloroso y muy preocupante el atentado terrorista contra la sede de la Gobernación del Meta, en Villavicencio. Toda nuestra solidaridad con los metenses, con la gobernadora Rafaela Cortés y el alcalde Álex Baquero, con quienes me comuniqué tras este ataque cobarde”, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien dispuso de la red pública hospitalaria para atender a los heridos.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó el ataque criminal. “Rechazo y repudio el cobarde atentado terrorista contra la Gobernación del Meta. Toda mi solidaridad y un abrazo fraterno a mi colega, la gobernadora Rafaela Cortés, a su equipo de Gobierno y al pueblo metense. El terrorismo no van a intimidar ni detener a quienes trabajan con compromiso por sus regiones y por Colombia. La institucionalidad no se doblega ni se detiene ante la violencia ¡Mucha fortaleza al Meta en este momento! ”, dijo Toro.

“Nuestra solidaridad con la ciudadanía de Villavicencio y todo el Departamento del Meta. Rechazo este cobarde atentado. Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior gobierno nacional. Hay que liberar a Colombia por completo de esas estructuras que tanto daño han hecho”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, agradeció el apoyo de los mandatarios locales. Foto: cortesía

Desde el Congreso, el presidente de esa corporación, Honorio Henríquez, reacción ante lo sucedido. “Condeno el atentado perpetrado en Villavicencio, Meta en las inmediaciones de la gobernación. Ningún acto de violencia puede doblegar a nuestras instituciones ni amenazar la democracia. Toda mi solidaridad con los ciudadanos y mi respaldo absoluto a las autoridades del departamento, al Gobierno nacional y la Fuerza Pública. El Estado debe actuar con firmeza. Colombia no puede claudicar ante los violentos”, cuestionó Henríquez.

El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, se solidarizó con el departamento, la Gobernación y los afectados del atentado.

“La violencia quiere arrodillar al país y es necesario que el gobierno y los Colombianos les demos respuestas contundentes”, criticó.

“Toda nuestra solidaridad con los heridos y las familias afectadas cerca de la Gobernación del Meta. Las organizaciones terroristas pretenden amedrentarnos, pero ¡los violentos no pasarán! Como lo ha dejado absolutamente claro el presidente: por la razón o por la fuerza se aplicará todo el peso de la Constitución y la ley contra estos criminales infames", dijo el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional.