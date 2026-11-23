El presidente Abelardo De La Espriella arremetió en contra del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2016 con las Farc.

Llueven críticas tras declaraciones de Sandra Ramírez ante la JEP, donde negó afectaciones a menores en las antiguas Farc

“¡La falsa paz le ha salido muy cara a Colombia! A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las Farc, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz", dijo.

Según reveló De La Espriella en estos 10 años se han asignado 178,59 billones de pesos a la implementación del Acuerdo, de los cuales 109,34 billones corresponden al periodo 2023-2026.

El presidente criticó los resultados tras la firma: se registran más de 350.000 hectáreas de coca, más de 28.000 integrantes de grupos armados, el reclutamiento de menores pasó de 130 casos en 2016 a 625 en 2024, solo el 36,9 % de los proyectos PDET están terminados y 4,53 billones han sido asignados exclusivamente a la JEP.

“Con semejante cantidad de plata, Colombia habría podido avanzar mucho más en la reparación integral de las víctimas y aliviar considerablemente el hueco fiscal que hoy enfrentamos”, criticó.

De La Espriella dijo que se trata de una “falsa paz” y cuestionó que supuestamente se han “despilfarrado” los recursos públicos; además de los escándalos de supuesta corrupción en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que para el mandatario son “los causantes de la ruina de Colombia”.

“Los colombianos merecen saber en qué se utilizó cada peso y quiénes deben responder por las irregularidades que se encuentren. La paz se mide en resultados, no en discursos ni en burocracia”, criticó.

El expresidente Juan Manuel Santos ha defendido el acuerdo de paz que firmó en su mandato. Foto: Alejandro Acosta

Cuando se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc distintos sectores han cuestionado los resultados que ha dejado. Por un lado, critican que guerrilleros que firmaron el acuerdo hayan vuelto a la ilegalidad de los grupos armados, y que las víctimas no se han sentido del todo reparadas.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se metió en la discusión y le contestó al expresidente Santos, quien criticó los golpes que De La Espriella ha dado a los criminales y la forma en la que los ha mostrado.

“La dignidad de la Presidencia se perdió cuando se desconoció la voz del pueblo que dijo no. Se desconoció cuando, en lugar de combatir a los criminales, se les ofreció impunidad”, criticó Cancino a Santos.

Y agregó: “Se desconoció cuando se le prometió al país el fin de las Farc, y hoy vemos cómo lejos de desaparecer por completo, sus disidencias se multiplicaron”.