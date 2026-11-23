El Gobierno Nacional anunció hace algunas horas el destrabe de un proyecto de infraestructura que tenía varios problemas. Se trata del proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Mocoa, que aún no se encontraba en labores de construcción, pero que ahora iniciará de manera formal.

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La obra ya registra avances en terreno con labores de limpieza, trazado y excavaciones. Se espera que pueda beneficiar a 48.054 habitantes de la capital del Putumayo y permita tratar las aguas residuales del municipio para reducir la contaminación generada por los vertimientos sin tratamiento.

La construcción de la PTAR de Mocoa cuenta con una inversión de $62.950 millones, recursos destinados a la obra y su interventoría, financiados por la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Foto: MINVIVIENDA

“La directriz del presidente Abelardo de la Espriella era destrabar este gran proyecto, la PTAR de Mocoa, que llevaba años sin ejecutarse. Llegamos en tan solo tres meses a destrabarla y hoy estamos convirtiendo esa decisión en obras reales para Mocoa”, dijo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

El proyecto cuenta con una inversión de $62.950 millones para obra e interventoría, financiados con recursos de la Nación y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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En octubre de este año, el Gobierno contrató cuatro obras complementarias por $13.005 millones, entre las que se encuentran el colector Mocoa Norte y los cruces bajo los ríos Mulato y Sangoyaco. También avanza la gestión para la contratación del colector de la avenida Colombia, necesario para completar las conexiones del sistema.

El proyecto permitirá tratar las aguas residuales del municipio y reducir la contaminación ocasionada por los vertimientos sin tratamiento. Se espera que la planta entre en funcionamiento en septiembre de 2028. Foto: MINVIVIENDA

El cronograma de la obra precisa que esta finalice en mayo de 2028 y en septiembre del mismo año está prevista su entrada en operación, convirtiéndose en la primera planta de tratamiento de aguas residuales de la Amazonía colombiana.

Tras la visita del Gobierno, el ministro también reiteró el compromiso del Gobierno nacional con las familias afectadas por la avalancha de abril de 2017, emergencia que dejó más de 1.400 viviendas afectadas y graves daños en la infraestructura del municipio.