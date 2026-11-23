El presiente Abelardo De La Espriella entregó detalles de varios golpes que han propinado las Fuerzas Militares y de Policía en contra de grupos criminales.

Alias el Churco pasó de “tenemos las fuerzas suficientes” a ser abatido: Abelardo De La Espriella se pronunció

Uno de lo más fuertes fue luego de un bombardeo que ordenó De La Espriella en el departamento del Guaviare, allí fue abatido el cabecilla de las disidencias de las Farc alias el Churco.

Pero en medio de esas acciones, en el marco de la política de seguridad del Gobierno, el presidente De La Espriella lanzó un mensaje al jefe de las disidencias de las Farc alias Iván Mordisco y a los cabecilla del ELN y Clan del Golfo.

“A los narcoterroristas de Iván Mordisco, del ELN y del Clan del Golfo les reitero: NO HABRÁ UN SOLO CENTÍMETRO DEL TERRITORIO NACIONAL EN EL QUE PUEDAN SENTIRSE SEGUROS PARA DELINQUIR”, indicó el mandatario colombiano.

Además, reveló las razones de los recientes ataques de grupos terroristas en diferentes zonas del país: “Están atacando desesperadamente porque los estamos enfrentando como nunca. Cada atentado contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más firme, más contundente e implacable, dentro de la Constitución y la ley. ¡VAMOS A ACABAR CON EL NARCOTERRORISMO QUE TANTO DAÑO LE HA HECHO A COLOMBIA!”.

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“Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡ESTÁN EN LOS ESTERTORES DE SU DERROTA! Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable”, advirtió.

Finalmente anotó el jefe de Estado: “¡CADA ATAQUE Y CADA GOTA DE SANGRE DERRAMADA POR ESTOS CRIMINALES TENDRÁN CONSECUENCIAS! Los perseguiremos sin descanso y emplearemos toda la fuerza legítima del Estado para derrotarlos”.