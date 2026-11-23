Siguen los golpes por parte de la Fuerza Pública en contra de las estructuras terroristas de las disidencias de las Farc. En esta ocasión el presidente de la República, Abelardo De La Espriella confirmó un fuerte golpe en contra de ese grupo criminal.

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En ese sentido, De La Espriella señaló que fue abatido alias el Churco, uno de los señalados cabecilla de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco. El jefe de Estado compartió un video de la operación en donde aparecía ese señalado criminal diciendo que “tenía las fuerzas suficientes”.

“Los narcoterroristas están desatados, atacando desesperadamente, porque saben que los estamos derrotando y que su final se acerca. ¡ESTÁN EN LOS ESTERTORES DE SU DERROTA!”, expresó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Cada ataque contra nuestra Fuerza Pública y contra la población civil tendrá una respuesta más contundente, más dura y más implacable. ¡CADA ATAQUE Y CADA GOTA DE SANGRE DERRAMADA POR ESTOS CRIMINALES TENDRÁN CONSECUENCIAS! Los perseguiremos sin descanso y emplearemos toda la fuerza legítima del Estado para derrotarlos”.

“Estamos respondiendo con hechos. En desarrollo de la Operación Ninfa, bombardeamos un campamento de las disidencias de las Farc, facción de Iván Mordisco, donde fue dado de baja alias El Churco”, confirmó el mandatario colombiano.

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Y concluyó el mandatario colombiano: “Que les quede claro: no hay territorio vedado para nuestra Fuerza Pública ni escondite que les garantice impunidad. Seguiremos golpeando sus estructuras criminales con toda la capacidad del Estado y dentro del marco de la ley. ¡NO VAMOS A RETROCEDER! ¡NI UN SOLO PASO ATRÁS! ¡NO HAY ESCONDITE VÁLIDO! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.