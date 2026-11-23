María Claudia Tarazona señaló, en entrevista con Vicky Dávila, a quienes ella considera responsables del magnicidio de su esposo, Miguel Uribe Turbay.

“Yo sé quién ordenó matar a Miguel Uribe Turbay”: María Claudia Tarazona le hace graves revelaciones a Vicky Dávila

Sin titubeos aseguró: “He reflexionado mucho a nivel personal, con base en el acervo probatorio que durante un año y cuatro meses se ha recopilado en la Fiscalía. También con testimonios que me ha dado la gente por fuera de la Fiscalía y que desafortunadamente no se han sostenido para poderlos llevar a la Fiscalía como medio probatorio testimonial. Pero con base en todo, en mi opinión, con franqueza y tranquilidad, puedo decir que para mí la orden sin duda alguna la dio Gustavo Petro”.

Tarazona hoy tiene claro cual fue el rastro criminal y las fichas que se movieron para hacer posible ese asesinato. Y en ese camino, Venezuela tiene un rol fundamental. Por eso, la esposa de Miguel Uribe Turbay no duda en afirmar que el régimen de Nicolás Maduro no solo tenía conocimiento sino que también tenía su papel.

La verdad siente ella que puede llegar pronto, dada las circunstancias políticas que han cambiado en ambos países con la llegada al poder de Abelardo De La Espriella y la cooperación que hay con el Gobierno de Estados Unidos. “Tenemos a Maduro preso y está siendo judicializado por narcotráfico, tenemos a alias Araña extraditado y va a tener que rendir un testimonio, va a tener que decir qué fue lo que pasó con el magnicidio de Miguel. Tarde o temprano vamos a saber y no voy a descansar hasta que esto pase”, le dijo a Dávila.

Tarazona detalla que en el momento del magnicidio de Miguel Uribe “estaba el dictador Maduro en Venezuela, todavía no había sido capturado, con lo cual es muy difícil que se mueva armamento o dinero sin que el régimen supiera. Muy difícil. Hoy estamos en otro escenario político completamente distinto. Pero en ese momento el que mandaba era Maduro y quien mandaba en Venezuela era el régimen. Y sacar 1,5 millones de dólares de Venezuela, transportar armas, pasarlos por los Comandos de Frontera, llegar a Colombia y que el régimen no se enterara, pues esas son las preguntas que la Fiscalía tiene que responder”.

“Sabemos que no es posible que se mueva un dólar en Venezuela, un arma, sin que el régimen no lo supiera, autorizara y estuviera de acuerdo”, agregó.

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