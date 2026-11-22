Andrea Petro, la hija del expresidente Gustavo Petro, se pronunció a través de su perfil oficial de X luego de dos hechos claves que involucraron a su padre este fin de semana: la solicitud oficial de suspensión de la cuenta de X del exmandatario por parte del MinTIC y la supuesta reducción de su esquema de seguridad que ya desmintió el Gobierno nacional.

“Han emprendido una ofensiva para borrar políticamente a Gustavo Petro. Le desmantelan su seguridad, intentan censurarlo y buscan silenciarlo por todos los medios”, dijo Andrea Petro primeramente en su mensaje publicado en su red social.

Expresidente Gustavo Petro reacciona a la petición del MinTIC para que suspendan su cuenta de X por incitación a la violencia

Este mensaje coincide con la solicitud que hizo el MinTIC a X de suspender la cuenta oficial @petrogustavo. Esta solicitud la realizaron citando una publicación del expresidente en la que comenta: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

Andrea habla de que “desmantelan la seguridad” de su padre en un fin de semana que el propio exmandatario aseguró que le quitaron parte del esquema que lo protege, para designarlo al presidente Abelardo De La Espriella y generales de la Policía Nacional.

“La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados para mí y mi familia; varios se fueron a la escolta del presidente y otros se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí”, dijo Gustavo Petro.

Sin embargo, esta información fue desmentida por Miller Soto, el vocero de la Presidencia.

Vocero del Gobierno le responde a Gustavo Petro por supuesta reducción de su esquema de seguridad

Soto dijo que “es absolutamente falso que se le haya disminuido el esquema de protección al expresidente Gustavo Petro” y aseguró que la orden de Abelardo De La Espriella es que los esquemas de seguridad de exmandatarios permanezcan intactos”.

Finalmente, Andrea Petro concluye su mensaje acusando una estrategia en contra del expresidente: “¡No es coincidencia, es una estrategia de intimidación y persecución política evidente! ¿Cuál es el miedo?“.