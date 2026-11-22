El expresidente Gustavo Petro rechazó este domingo la decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), de solicitar formalmente a la red social X la suspensión de su cuenta oficial de X.

MinTIC pide a X suspender la cuenta de Gustavo Petro por polémica publicación del expresidente

A través de un extenso pronunciamiento publicado en la misma plataforma, el exmandatario calificó la medida como un acto de censura que vulnera la Constitución Política de 1991 y respondió con fuertes cuestionamientos contra la legitimidad del actual Gobierno.

En su mensaje, el exjefe de Estado señaló directamente a la titular de esa cartera, asegurando que su actuación responde al temor frente a las recientes manifestaciones que se dieron en el país esta semana.

“Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo. Los asustó la inmensa movilización popular. Saben que hay una energía democrática en Colombia que no está dispuesta a retroceder y que es la mayoría real del pueblo de Colombia”, escribió Petro en sus redes.

El expresidente Gustavo Petro había anunciado hace unas semanas que dejaría de usar X como red social principal. Foto: Montaje realizado por El País con fotos de Presidencia / ChatGPT

Petro acompañó sus críticas con señalamientos ideológicos sobre un supuesto proyecto antidemocrático, aunque defendió que la sociedad colombiana rechaza por naturaleza las posturas autoritarias y mantiene viva una energía democrática en defensa de la vida y la libertad.

“La ilegitimidad para gobernar del gobierno actual será su impronta histórica. Tenemos un estafador de presidente y él no ganó las elecciones en el electorado real de Colombia. El estado está en manos de narcotraficantes y varios de sus grupos armados”, señaló el exmandatario.

“Ya veremos qué pasa en mi cuenta X, pero el Gobierno de Colombia, en contra de la Constitución de 1991, ha ordenado censurarme y censurar a la alternativa de poder al fascismo”, concluyó el exmandatario.

La reacción llega después de que el ministerio solicitó oficialmente la suspensión de la cuenta del expresidente, argumentando una posible incitación a la violencia por parte del exmandatario en sus publicaciones.

De acuerdo con el MinTIC, el reclamo estuvo motivado por una de las publicaciones de Petro el sábado 21 de noviembre, difundida a las 10:27 de la mañana, en la que el exmandatario llama al pueblo a un golpe de Estado.

El Ministerio recordó que el Consejo de Estado, en reciente decisión del pasado 30 de octubre de 2026, ordenó el retiro de publicaciones de la cuenta de X en las que hizo alusión a la existencia de un fraude electoral o conductas punibles atribuibles al Registrador Nacional de Estado Civil.

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La cartera considera que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando a las instituciones del Estado colombiano.