Agmeth Escaf quedó envuelto en una diferencia con Gustavo Petro, quien preside la colectividad del Pacto Histórico a la que pertenece el senador barranquillero.

Agmeth Escaf: “¿Quieren saber por qué no quise responder a fondo cada vez que me acusan de ser el primer mozo de la nación?"

Un cruce de trinos dejó ver las diferencias de los miembros del partido de izquierda que provocó un viaje de Escaf a Taiwán. Todo inició con un tuit de Petro en el que aparece el senador en el aeropuerto y dice: “Sin China no se hubiera podido derrotar el fascismo en 1945; por eso, por turismo, no se debe ayudar a dividir una civilización”.

Este mensaje fue publicado el sábado a las 5:57 de la tarde y, en su calidad de líder del Pacto Histórico, también cuestionó la postura de su colectividad frente al país asiático.

“El Pacto Histórico propone un diálogo entre civilizaciones humanas como base para construir una humanidad libre. Y rechaza la idea de establecer un conflicto entre civilizaciones”, dijo Petro en su publicación.

Congresistas del Pacto Histórico en el aeropuerto, en la previa a viajar a Taiwán. Foto: X/@petrogustavo - API

Como ideólogo de izquierda, Petro es afín al régimen político de China, que promueve principios comunistas, y por eso rechaza la validación de naciones vecinas como Taiwán, que son reconocidas por algunas disputas políticas.

Escaf le respondió, pero Petro insistió

Aunque el confuso mensaje pudo pasar desapercibido, Agmeth Escaf le respondió públicamente a través de la misma vía. El senador coincidió con la postura ideológica del líder de su partido político, pero lo controvirtió en la razón de su visita.

“Presidente @PetroGustavo , tanto nuestro país Colombia como nuestro partido, el Pacto Histórico, reconocemos una sola China, y esta visita de congresistas a Taiwán no altera, cuestiona ni pretende modificar esa posición. Nuestro interés no es dividir civilizaciones”, respondió Escaf en el inicio de su mensaje.

En la misma línea, aclaró que va a este viaje “en el marco de las funciones de la Comisión Segunda del Senado”, de la que hace parte, y que “tiene competencias en asuntos de relaciones internacionales y comercio exterior”, al igual que los demás congresistas.

El expresentador de televisión aseguró que en su visita no buscan negociar ni representar al Estado. “Como congresistas no nos corresponde la dirección o los cambios de la política exterior”, añadió en su réplica al expresidente de la República.

Sin embargo, el líder de la colectividad progresista insistió en la relevancia de su visita.

“Cualquier visita extranjera a una tentativa secesionista puede ser vista por el país legítimo como una intervención extranjera a su soberanía”, dijo Petro en su mensaje con el que siguió rechazando la visita de Escaf y los demás senadores de su partido a Taiwán.