Senador Agmeth Escaf se refirió nuevamente a su cercanía con Verónica Alcocer y explicó por qué no habló antes: “¡Ya no más!”

El senador del Pacto Histórico Agmeth Escaf contó por qué no ha respondido como quisiera los señalamientos y especulaciones que apuntan a que él, supuestamente, sostuvo una relación con la exprimera dama, Verónica Alcocer.

En un video que divulgó a través de sus redes sociales, el político barranquillero, quien se estrenó en el Congreso con el Pacto Histórico y bajo la bendición de Gustavo Petro en el 2022, preparó un café y habló del espinoso tema.

Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“¿Ustedes quieren saber por qué no quise responder de fondo por qué no quise ser el primer mozo de la Nación? Porque Verónica (Alcocer) no quería caer en esa cloaca de chismes y yo siempre respeté la decisión de mi amiga porque esas mentiras no le hacen daño a hombres en sociedades como las nuestras, solamente a las mujeres”, dijo.

Y él- añadió- “me opongo rotundamente a que sean las mujeres las que tengan que estar dando la cara siempre. Si ella no quería hablar, yo no tenía porqué hacerlo. Este tema me pega muy fuerte porque soy hijo de un hombre que negó hasta el último día que estuvo vivo, hasta hace un año, y vi a mi mamá sufrir porque su reputación andaba de boca en boca: una jovencita de 20 años que creyó en un señor mucho mayor que ella y que luego la dejó tirada, embajada”.

La exprimera dama, Verónica Alcocer. Foto: Getty Images

Sin embargo, “la juzgada y señalada siempre fue mi mamá. No él. Hoy, ante todo lo que está pasando, mi solidaridad es con las mujeres. Espero que esta sociedad hipócrita deje de darles tan duro, dejen de exigirles que sean ellas las que respondan por los actos de sus parejas. Ya no más. Vayan a ver si la puerca puso”.

Recientemente, Escaf también se refirió en su cuenta oficial de X al supuesto romance entre él y Verónica Alcocer cuando Eva Ferrer, exasesora del gobierno Petro, habló con SEMANA y contó sobre la cercanía entre el barranquillero y la entonces esposa del exprimer mandatario.

“En mi primer año como congresista entendí que Palacio se había convertido en un lugar lleno de chismes de pasillo y de celos, que buscaban minar al gobierno y, en el fondo, acabar con la familia del presidente. El más nefasto de esos chismes pretendía destruir la reputación de una buena madre, mostrando a Verónica como una mujer díscola, infiel, indigna y corrupta. Cada obra de su trabajo social era atacada sin piedad. Le criticaban todo duramente: su manera de vestir, de hablar, de bailar y hasta de comer”, escribió.

“Como yo era su único amigo en la política, fue fácil usarme para destruir a esa familia. Para acabar con ella y de paso ridiculizar a Petro, imitaron la fórmula que le habían aplicado a Tutina durante el gobierno Santos, e inventaron que mi amiga de toda la vida era mi amante, sin importarles que ella criaba aún a una menor en edad escolar a quien también le hicieron mucho daño con esos inventos. El perjuicio fue enorme para su familia y para la mía. La bautizaron como ‘la brincona’ y a mí como ‘el primer mozo de la Nación’”, agregó.

Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Foto: NurPhoto via AFP

Agmeth Escaf no se quedó callado y habló de una situación con Petro; mencionó que a ambos les tocó blindarse y cuidar todo aspecto privado de sus vidas, aunque de cualquier modo buscaban afectarlos.

Allí mencionó que toda la ola mediática desató el divorcio, la separación y la ruptura familiar del exmandatario y Verónica, la cual fue celebrada por muchos.

“El resultado: yo mantuve en privado mi vida sentimental para blindar a mi pareja de tanto odio; y Verónica, por su parte, se ocultó cada vez más para protegerse y proteger a los suyos hasta que prácticamente desapareció. En cuanto a ese matrimonio, ya sabemos cómo terminó todo: un divorcio, una familia rota y medio país celebrando la gran hazaña”, concluyó.