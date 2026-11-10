MinJusticia advierte que gobierno Petro no atendió alertas sobre ataque cibernético

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella reveló que durante la administración del expresidente Gustavo Petro, fueron alertados de un ataque cibernético contra el Ministerio de Justicia pero nadie habría hecho nada por evitarlo. Por eso, Cancino advirtió que a su llegada a ese cargo encontró la cartera “hackeada”.

En medio del programa Protagonistas de la Patria Milagro, impulsado por la Presidencia de la República, el ministro de Justicia, Iván Cancino, advirtió que dichas alertas del posible ataque se habrían dado desde enero de este año, época del gobierno Petro, pero no se habrían atendido de manera adecuada.

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Cancino explicó que cuando llegó a esa cartera “me encontré un ministerio (de Justicia) hackeado, no tenía acceso a muchas cosas y lo más preocupante era que las noticias venían de tiempo atrás, no como habían dicho que había sido solamente unos días antes. No, había unas advertencias que venían desde el principio del año, desde enero”.

Días antes de que finalizara el gobierno Petro, la entonces ministra de Justicia, Cielo Rusique, emitió un comunicado en el que denunció que la entidad fue víctima de un ataque cibernético que comprometió parte de la infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de algunos servicios.

Sin embargo, Cancino señaló que “por no darle la trascendencia y la importancia, llegamos a tener un problema muy serio que, además, todavía persiste, aunque ya tomamos todas las medidas y toda la colaboración; ese hecho tiene una posible connotación delictiva, ya se denunció y la Fiscalía ya recaudó toda la evidencia. Esperemos que en los próximos días den resultados”.

El Ministerio de Justicia informó en su momento que se artículo con el Ministerio TIC y las demas autoridades competentes para contener el incidente, determinar su alcance, avanzar en la recuperación de los sistemas y restablecer los servicios afectados que tres meses después, según Cancino, siguen presentando fallas.

¿Qué responde el exministro Cuervo?

SEMANA se contactó con el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, uno de los últimos funcionarios que estuvo al frente de esa cartera en la era Petro, para entender cuál fue su labor frente a las alertas que le llegaron sobre un posible ataque cibernético.

Jorge Iván Cuervo y Cielo Rusinque fueron los dos últimos ministros de Justicia del gobierno Petro. Foto: SEMANA

Cuervo explicó que cuando estaba de ministro de Justicia, recibió “una alerta escrita mediante oficio reservado de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) sobre vulnerabilidad informática del Ministerio”.

Detalló que después de esa advertencia, se reunió con “el jefe de sistemas sobre un plan para corregir eso”. Desde ese momento, tomó varias medidas y respondió a la “DNI con otro oficio explicando lo que se hizo”.

Así mismo, confirmó que el ataque cibernético se produjo la última semana de julio, justo a pocos días de la posesión del nuevo Gobierno y cuando Cierlo Rusinque ya estaba al frente del Ministerio de Justicia.

El exministro Jorge Iván Cuervo también aseguró que todo lo que hizo dentro de su gestión frente a este hackeo, “se lo comuniqué a Cancino (actual ministro de Justicia) cuando me reuní con él”.