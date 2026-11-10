Alfredo, de 75 años, y su hermana Nubia, de 74, llevaban meses esperando ayuda. Su vivienda tiene sello rojo, que la clasifica como “insegura e inhabitable”; el techo está destruido y las lluvias les han inundado hasta el colchón.

Verde, amarillo o rojo: así identificará Cali las viviendas afectadas por el terremoto

Dormir con un casco puesto en la cabeza se convirtió en una medida de protección para don Alfredo, quien teme que los pedazos del techo de su propia vivienda terminen cayéndole encima.

Junto a su hermana, doña Nubia, lleva meses enfrentando las consecuencias del deterioro de su casa, ubicada en el centro de Cali y marcada con un sello rojo que advierte que el inmueble no es habitable.

Vivienda del centro de Cali en riesgo de colapso. Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Vivienda del centro de Cali en riesgo de colapso; pareja de adultos mayores duerme con cascos para evitar que le caigan escombros. Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

La situación es preocupante desde la entrada. El techo presenta agujeros, mientras que las vigas y columnas muestran daños. Los dos adultos mayores ya no duermen en sus habitaciones y tuvieron que acomodarse en el comedor, ante el temor de que la estructura termine de desplomarse.

Cuando le preguntaron por qué duerme con casco, Alfredo respondió: “Por el miedo y el peligro que una cosa de esas le caiga a uno encima; es mejor prevenir una descalabrada”.

Vivienda del centro de Cali en riesgo de colapso. Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

Pero el riesgo no termina cuando llega la noche. Las lluvias que se han presentado durante los últimos días en Cali agravaron las condiciones de la vivienda. Por los agujeros del techo entra el agua, que ha terminado mojando incluso el colchón de la cama.

La familia ha tenido que recurrir a plásticos y baldes para intentar contener las filtraciones en camas, pasillos y habitaciones. La humedad y los daños estructurales hacen cada vez más difícil permanecer en el inmueble.

Vivienda del centro de Cali en riesgo de colapso y afectada por las lluvias. Foto: Captura de pantalla CityTV / API / Montaje SEMANA

El sello rojo y la ayuda que empieza a llegar

Según relatan los hermanos, un ingeniero visitó la vivienda, revisó las condiciones y dejó el adhesivo rojo que la identifica como “insegura e inhabitable”. Sin embargo, aseguraron que después de esa visita nadie regresó para ofrecerles una solución.

También manifestaron que, mientras Cali avanza en la tercera fase del proceso de reconstrucción, ellos sienten que su caso permanece estancado desde la primera etapa. Por eso, esperan recibir apoyo de la Alcaldía o del Gobierno nacional, ya sea mediante un subsidio o algún mecanismo que les permita salir de esta situación.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali se pronunció sobre el caso este martes, 10 de noviembre. Su titular, Ricardo Peñuela, aseguró que se haría cargo personalmente de la situación durante esa misma jornada y manifestó su intención de que otras familias que atraviesan condiciones similares también puedan recibir atención.

Desde la Secretaría, le confirmaron a SEMANA que hoy mismo dispusieron un equipo técnico especializado de ingenieros para que atienda las situaciones mencionadas.

Mientras esperan una respuesta, Alfredo y Nubia siguen durmiendo en el comedor, entre plásticos, baldes y partes de una estructura deteriorada. Para Alfredo, el casco continúa siendo parte de su rutina antes de acostarse.