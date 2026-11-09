Más de 500 personas recibirán atención médica gratuita tras el terremoto de Cali: artistas y empresarios lideran jornada solidaria

Más de 50 profesionales de la salud, empresarios y artistas se unirán este martes 10 de noviembre en Cali para desarrollar una brigada médica gratuita dirigida a más de 500 personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La iniciativa, denominada La Herencia después del terremoto, busca atender las necesidades físicas y emocionales que dejó la emergencia en cientos de familias caleñas.

Fundación Jeison Aristizábal celebrará 25 años con una cena solidaria para financiar becas universitarias en Cali

Detrás de esta intervención ciudadana están el cantante caucano Wiliam Angulo, vocalista de la agrupación Herencia de Timbiquí; Lorena Vargas, empresaria y propietaria de la IPS CIME, y los empresarios Marisol Valderrama y Javier Ramírez, propietarios del restaurante La Bohéme, quienes decidieron unir esfuerzos para ofrecer atención especializada sin costo a quienes todavía enfrentan las consecuencias de la tragedia.

La jornada tendrá lugar en las instalaciones de la Clínica CIME, ubicada en la carrera 39A #5D-43, en el tradicional barrio Tequendama. Allí se instalará un amplio dispositivo médico que ofrecerá consultas de medicina general, odontología, atención especializada para el manejo del dolor y acompañamiento psicológico.

La idea surgió de una conversación entre los empresarios y el artista, en medio de las actividades de ayuda que se desarrollaron después del terremoto. Según relató Wiliam Angulo, el propósito era encontrar otra manera de contribuir a la recuperación de la ciudad, más allá de las labores de asistencia que se adelantaron durante la emergencia.

La agrupación colombiana Herencia de TImbiquí se presentará en el Teatro Julio Mario Santo Domingo Foto: Getty Images

“Todo nació en una charla de esas donde uno, tomándose un café una tarde en La Bohéme, empieza a pensar de qué otras formas puede ayudar. Entonces llega esa idea de dar atención médica con grandes especialistas de manera gratuita. Era algo difícil de ejecutar, pero le fuimos dando forma con los dueños de la IPS CIME, los dueños del restaurante y bueno, pusimos manos a la obra en la logística”, explicó el cantante.

La organización de la brigada ha requerido coordinar especialistas, equipos, insumos y personal asistencial para atender a la población beneficiaria. Lorena Vargas aseguró que materializar la iniciativa ha representado un esfuerzo considerable, especialmente por la cantidad de profesionales y servicios que estarán disponibles.

“Ha sido una tarea titánica; consolidar todos los insumos necesarios, coordinar las agendas de cirujanos, odontólogos, médicos algólogos, enfermeras, psicólogos y personal logístico, para que podamos regalarle esa atención a más de 500 personas que lo están necesitando de manera urgente para su salud”, manifestó Vargas.

La empresaria también recordó que el terremoto fue el punto de encuentro entre quienes hoy lideran esta iniciativa. Durante los días posteriores a la emergencia coincidieron en las labores de rescate y asistencia a los damnificados, una experiencia que terminó convirtiéndose en una alianza para desarrollar proyectos de ayuda.

“Este terremoto nos ha unido, y precisamente a Javier y a William los conocí en medio de la catástrofe, ayudando todos los días en el rescate, y por eso estamos unidos”, señaló.

Una brigada cerca de uno de los edificios que colapsó

El lugar escogido para desarrollar la jornada tiene un significado especial para la ciudad. La sede de CIME está ubicada junto al edificio Mirasol, una de las estructuras que colapsaron durante el terremoto del 10 de agosto y donde murieron cinco personas.

Por eso, los organizadores consideran que llevar atención médica a este sector representa también un gesto de recuperación colectiva, en un punto que quedó marcado por las consecuencias de la emergencia.

Javier Ramírez, propietario de La Bohéme, destacó que la tragedia permitió construir alianzas entre ciudadanos y empresarios alrededor de un propósito común: acompañar a quienes todavía necesitan ayuda.

“El terremoto nos quitó mucho a los caleños, pero de los escombros aprendimos a construir solidaridad y trabajo en equipo”, expresó.

Además de los servicios médicos, los organizadores están gestionando un espacio cercano para ofrecer atención veterinaria a los animales de compañía de las familias afectadas, teniendo en cuenta que también enfrentaron las consecuencias de la emergencia.

La intervención no estará limitada a la atención de las afectaciones físicas. La organización incluyó acompañamiento psicológico y actividades dirigidas a abordar las consecuencias emocionales que dejó el terremoto entre los sobrevivientes y sus familias.

La programación comenzará a las 7:00 de la mañana con un acto simbólico en memoria de las personas afectadas y una actividad denominada ‘siembra de vida’. Posteriormente, se desarrollarán conferencias con especialistas sobre cuidado emocional, resiliencia y liderazgo en tiempos de crisis.

La jornada también contempla un reconocimiento a los rescatistas y ciudadanos que participaron en las labores de búsqueda y asistencia durante los momentos más difíciles de la emergencia.