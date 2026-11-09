Círculo de Luis Díaz habría respondido al presunto interés del PSG: rumor retumba en Bayern

En la mañana de este lunes, 9 de noviembre, empezó a circular un rumor en la prensa deportiva nacional e internacional: ¿Luis Díaz interesa al PSG? No se trata de algo confirmado, pero sí ocupó las primeras páginas de varios medios.

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Según la información que salió a la luz, portales como DSports abordaron el tema desde la necesidad del PSG de buscarle un reemplazo a su extremo izquierdo, Khvicha Kvaratskhelia. El atacante sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, en su rodilla derecha, y estará fuera de 6 a 9 meses.

“Como Kvaratskhelia se perderá el resto de la temporada, empieza a planificar la incorporación de un atacante de jerarquía. Díaz parece ser el indicado. Según trascendió, estudiarán la posibilidad de incorporarlo en el mercado de enero de 2027″, reveló el medio referenciado, aunque no fue el único que tocó el tema.

Círculo de Luis Díaz habría negado el interés del PSG

El periodista Alexis Rodríguez, cercano a la información del mercado de pases en el mundo del fútbol, escribió una información en su cuenta de X, misma que señalaría que el interés del PSG en Luis Díaz no tendría sustento.

“Luis Díaz: el círculo que lo representa asegura que no ha llegado sondeo del PSG”, escribió Alexis Rodríguez.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia SEBASTIAN GUERRA El arquero del Barranquilla FC tuvo una buena temporada, se le termina contrato en Diciembre, aún no ha recibido el llamado del Junior y hay un par de equipos de 1° división que lo sondearon LUIS DIAZ El círculo que lo representa asegura que no ha llegado sondeo del PSG — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 9, 2026

Mientras tanto, lo que sí es confirmado es que Luis Díaz continúa su recuperación tras sufrir una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo. Poco a poco el guajiro hace trabajos con pelota, aunque su regreso a las canchas sería hasta finales del mes de noviembre.

Así, Lucho se concentra en regresar lo más pronto posible a los partidos del Bayern Múnich. Eso sí, quedó fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para la doble fecha amistosa contra Chile, en noviembre.

El contrato de Luis Díaz con Bayern Múnich va hasta junio de 2029. El colombiano se ha consolidado como uno de los importantes en la zaga de ataque del equipo bávaro y, según Transfermarkt, ostenta un valor en el mercado de 70 millones de euros.