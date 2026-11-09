Millonarios sigue sin dar garantías a su afición. Recientemente volvió a perder jugando mal en su visita a Deportes Tolima y embolató su clasificación a las finales de Liga BetPlay 2026-II.

Aunque de cara a la fecha 19 dependerá de si mismo para meterse en el grupo de los ocho, el no ser constante con su rendimiento hace temer que se produzca otra decepción como ha sucecido en otras oportunidades.

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En la caída en Ibagué con el cuadro pijao Juan Guillermo Cuadrado fue una de las máximas figuras. Anotó de tiro libre el gol que abrió la cuenta, pero que terminó quedando en anécdota por la remontada de Tolima 2-1.

Al experimentado jugador en el minuto 86 lo decidió sacar Gamero para darle paso a Carlos Darwin Quintero. Fue justamente esa la decisión que le reprocharon al DT samario, debido a que sacaba a esa altura un hombre conectado con el partido por uno que no ha tenido buen nivel en el semestre.

Las críticas en contra del entrenador abundaron y más cuando al final el resultado fue una derrota que dejó al azul séptimo, a solo un punto de verse fuera de los ocho mejores del FPC.

Gamero se defendió en rueda de prensa

En la sala de prensa del estadio Manuel Murillo Toro el técnico a cargo de Millonarios se refirió a la derrota que acababan de vivir vs. Tolima.

Aceptando los errores que tuvieron resumió: “La falla fue que el equipo jugó muy mal. Comenzamos ganando. Luego hay fallas en un tiro de esquina en el que llega el penal y después, en un mal cierre, un mal rechazo, viene el otro gol en una transición.

Para el estratega hay un ítem que le causa preocupación total: “No hemos podido ligar dos partidos: jugamos bien contra América y no contra Tolima, lo hicimos bien contra Jaguares y no con Once Caldas; eso es lo que más pensativo me deja. Buscamos alternativas y ratificamos la frase que he les dicho que no por tener más delanteros se va a hacer gol”.

Sobre las formas utilizadas para hacerse con el resultado, lamentó: “El camino no era el correcto, intentamos en centros y pelota quieta, pero no lo logramos. No hacíamos 5, 6 o 7 pases; en el segundo tiempo Tolima nos dejó hacer pases, pero no eran peligrosos, solo de circulación. Quedamos séptimos y dependemos de nosotros”.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios que cumple otro ciclo con el cuadro 'embajador'. Foto: Colprensa

Sobre Cuadrado; esto dijo

En específico, el DT no comentó nada sobre por qué sacó a Cuadrado en un momento clave del partido. Solo se dedicó a resaltar su importancia y lo que podría aportarles si logran meterse en la pelea por la estrella de fin de año.

“Tener a Juan Guillermo es una alegría inmensa y una satisfacción. Nos puede ayudar al objetivo de pelear el título. Varios jugadores aprenderán mucho de él y vino a ayudarnos a competir de la mejor manera, a clasificar y a pelear este torneo”, declaró.